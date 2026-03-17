中東戰火帶動運費、原物料上漲 鋼廠順勢調價鋼市不悲觀

中東戰火升溫，鋼廠反映成本調價，鋼市有支撐。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕受到中東戰火升溫影響，海運費與原物料價格同步走揚，為鋼鐵市場帶來成本支撐力道。國內電爐廠報價也順勢反映成本壓力，包括豐興（2015）本週鋼筋盤價已調升，東鋼（2006）也認為在運費上漲、廢鋼報價走高帶動下，鋼價出現止跌回穩訊號，而中國供過於求已成為「常態性威脅」，對今年鋼市干擾有限，反而在戰爭題材支撐下，有助今年鋼價維持穩定表現。

東鋼指出，目前國內的能源價格尚未上漲，但中東戰爭引發資源緊張，在預期心理之下，已經推升間接成本，貨櫃商都有不小調幅，海運費報價調漲後，廢鋼供應商也要規避未來風險，提早反映、調漲價格。

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東鋼主管分析，因市場預期戰爭將導致原物料全面上漲，下游客戶在進一步漲價前會更願意下單，目前訂單也未因價格調漲而減少，市場呈現追漲心態，企業不會擔心成本無法轉嫁。

整體來看，需求強勁是來自先前因看跌而觀望的長單客戶，現在因為中東局勢轉變而願意下單。但國內建築業土方問題未解、房市前景不佳，市場並未出現急單，今年的主要需求還是來自高科技業擴廠與部分公共建設支撐。

東鋼2016年前往越南投資，越南廠在去年第三、四季小幅盈利，今年第一季也有望維持小賺趨勢，越南廠主要動能來自越南政府大力推動公共建設，帶動當地鋼鐵需求，前景樂觀。

東鋼也點出，去年越南的鋼筋價格比台灣還高，顯示台灣的鋼筋市場在價格尚有惡性競爭，導致利潤微薄，但東鋼仍以長單為主，跌價時就可鎖定較好利潤，目前鋼筋在手訂單量約110、120萬噸，訂單能見度約9到10個月。

因中國是全球最大粗鋼生產國，產量與出口量牽動全球鋼市。東鋼認為，今年表現不會太悲觀，中鋼鋼鐵問題可視為「常態性」威脅，已不會比過去幾年更差。而今年在戰爭議題炒作下，反而有利於鋼廠反映成本，在戰爭結束前，沒有理由認為今年鋼市表現會比去年差。

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