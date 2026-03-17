築間啟動庫藏股 買回區間價格為21.49元至48.59元

築間（7723）宣布啟動庫藏股計劃，預計買回數量為2,000張，買回區間價格為每股21.49元至48.59元，執行期間自3月13日起至5月12日止，買回之股份將於3年內轉讓予員工。（築間提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以火鍋崛起的築間（7723）宣布啟動庫藏股計劃，預計買回數量為2000張，買回區間價格為每股21.49元至48.59元，執行期間自3月13日起至5月12日止，買回之股份將於3年內轉讓予員工。

築間董事長林楷傑表示，築間2025年雖受品牌汰弱留強、部分門市閉店調整等結構性改革影響，導致短期獲利承壓，但集團全年平均毛利率仍穩守45.74%高水準。

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築間並確立了三大營運主軸：

1. 核心品牌精準優化： 透過菜單結構調整提升點餐決策效率，優化不單是更新品項，更是從顧客需求出發，強化核心品牌的基本盤，為後續營運回升累積支撐力。

2. 海外代理版圖擴張： 繼2025年成功導入韓國「中央韓鍋酒舍」及「橫濱燒鳥·達磨」後，2026年上半年將引進首爾米其林推薦名店「百年土種蔘雞湯」，海外代理策略已成為集團提升品牌多樣性與覆蓋率的重要引擎。

3. 高技術門檻品牌布局： 築間近年積極切入中式餐飲，如「喜辰港式點心」與今年2月推出的「稻鎮經典台菜」，「喜辰」周末單店平均營業額突破20萬元，驗證了高技術門檻、多品牌聚落經營模式的有效性。

目前築間旗下共擁有18個品牌，全台總店數達179家。隨著品牌結構優化及標準化採購效益顯現，加上新品牌營收占比提升，公司對2026年營運抱持「審慎樂觀」看法。

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