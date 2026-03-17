台達電800V直流架構登GTC 攜手輝達加速智慧應用落地

台達電揮軍輝達今年度的GTC大會，向市場釋出專為下世代AI工廠打造的800V直流電力架構。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）揮軍輝達（NVIDIA）今年度的GTC大會，向市場釋出專為下世代AI工廠打造的800V直流電力架構，涵蓋高效電源、尖端液冷散熱及微電網解決方案，目標滿足高算力需求的同時，提升效能與能源效率。台達電董事長鄭平說，公司將持續攜手輝達與更多產業夥伴合作，共同加速智慧應用的落地。

鄭平同時身兼台達電執行長，作為集團領航者，他看好AI時代正快速重塑產業結構與商業模式，也對資料中心基礎設施及能源效率提出更高要求。台達憑藉著成立55年來累積的創新技術，深耕「從電網到晶片」的電源與散熱解決方案，有助於強化AI工廠的運作效率。此次在GTC大會上，台達電進一步展現運用輝達函式庫打造的AI數位雙生實際應用，並在多個領域取得實質進展。

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台達電因應下世代AI工廠用電需求，台達積極發展800V直流電解決方案，以在下一代高運算密度機櫃中實現更高的效能，同時確保能源效率與韌性。此次向市場釋出的產品當中，也包括660kW 列間電源機櫃，每層架配備80kW備援電力模組（BBU）、總容量達480 kW，交流到直流的電源轉換效率高達98%。

在散熱方面，台達電釋出旗下3000 kW列間液冷冷卻液分配裝置（CDU），可處理多台高密度AI機櫃的散熱需求，並支援800V直流電規格且內建電子水泵的2400 kW列間液冷冷卻液分配裝置。此外，台達整合創新的固態變壓器（SST）、一體式儲能系統（ESS）與氫燃料電池（SOFC）技術，已打造完整微電網解決方案，進一步提升AI工廠的能源效率與運作韌性。

台達電在樓宇自動化、工業自動化領域，以AI數位雙生技術推動轉型，在樓宇自動化方面，台達電已能打造高擬真環境，動態模擬即時光影、熱能、空調系統、感測器、樓宇控制器等，以集團在台北的總部為例，約可達成 20% 潛在節能效益，並提升使用者舒適性。在智能製造上，台達電從產品設計、產線設備、機器人與製程數據，展現虛實整合實力，並成功導入泰國廠AI伺服器電源產線，加速實現分散製造、集中管理，邁向智慧工廠。

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