中東地緣政治風險持續 法人︰逢低布局首選科技產業

台積電秒填息、記憶體狂噴，台股指數今收漲494點。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕近期中東地緣政治風險持續，市場關注焦點集中在能源供應與油價走勢。聯邦投信表示，美伊衝突升高後，部分能源設施遭攻擊，荷姆茲海峽通行一度受阻，全球油市不確定性升溫，更使市場重新評估主要央行降息空間，不過，看好顯示AI與半導體產業帶動的成長動能仍具吸引力，逢低布局首選科技產業。

聯邦投信指出，若油價回落，聯準會仍有降息空間，若油價長期維持高檔，降息步調可能延後，目前市場普遍預期首次降息時點落在今年下半年；同時，從股市表現觀察，今年以來市場仍呈現結構性分化，日本股市仍維持約6%以上漲幅，台股更上漲超過15%，顯示AI與半導體產業帶動的成長動能仍具吸引力。

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聯邦投信認為，在市場波動加大的環境下，資金逐漸轉向具產業趨勢與獲利能見度的族群，例如AI伺服器、高速運算晶片、先進封裝與光通訊等供應鏈持續受到資金關注；此外，具定價能力的原物料與能源相關產業在油價上行環境下亦相對抗跌；整體而言，短線市場仍可能維持區間震盪，但產業成長主軸並未改變。

而聯邦精選科技基金聚焦AI伺服器關鍵零組件、高速運算晶片、先進封裝與光通訊等核心領域，並涵蓋半導體與記憶體等關鍵供應鏈，掌握科技產業升級帶來的結構性成長機會，透過主動選股與彈性配置策略，基金在市場震盪環境中仍可兼顧成長潛力與風險控管，聯邦投信表示，若市場因地緣政治或油價波動出現短期回檔，反而有助於投資人以較合理的評價逐步布局科技產業長期成長趨勢。

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