州巧切入AI伺服器機構件 力拚全年損益兩平

州巧董事長李樹裔（右起）、總經理徐文茂看好今年營運展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕金屬加工技術方案整合商州巧（3543）董事長李樹裔今天指出，公司已將2026年定調為「AI伺服器放量元年」，旗下越南二期工廠的AI伺服器機櫃產線預計於第三季正式進入量產，同步啟動台灣廠區的高階伺服器、相關機櫃應用零件等開發作業，力拚全年損益兩平。

李樹裔表示，州巧已從傳統金屬加工業者轉型為「金屬加工技術方案整合商」，將AI伺服器供應鏈視為公司的下一階段核心成長引擎。AI伺服器機構件涉及高精度金屬成型、焊接強度及組裝公差控制，背後仰賴多年累積的精密沖壓與雷射焊接能力優勢，使州巧得以切入全球大型雲端服務供應商（CSP）供應鏈。

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全球AI市場正處於高速成長軌道，研究機構Grand View Research估計，AI伺服器市值金額規模可望從2024年的1248.1億美元，上升至2030年的8541.6億美元，2025至2030年複合成長率達38.7%；在同一段時間區間，亞太市場複合成長率約40.6%。州巧認為，隨著雲端服務商與AI資料中心需求快速放大，機箱、機構件與機櫃等周邊零組件供應鏈將同步受惠。

產能佈局方面，州巧已將AI伺服器業務集中於越南廠（第五事業群），二期廠房已建置完成，並擴充機櫃生產線，擴產節奏將以實際接單為核心，採取務實穩健策略，同時輔以台灣總部及研發動能，使其啟動雙軌轉型。新竹工機已轉型為獨立事業部，專注少量多樣與AI伺服器機構零件製造開發；台南廠（第三事業群）則在傳統家居客戶基礎上，積極轉向伺服器機構零件製造，降低對單一客戶的依賴。

李樹裔提到，越南、新竹兩個事業群已陸續導入伺服器新客戶，預計對2026年下半年營收產生明顯挹注。企業組織方面，州巧已於今年將各區域提升為「總經理制」，賦予中國蘇州、廈門、越南等區域決策自主權，加速貼近市場反應，同時作為培養接班梯隊的核心機制。

財務表現方面，州巧2025年合併營收32.64億元、年增1.1%，但受越南廠產能爬坡期初期虧損及毛利率下滑影響，全年稅後淨損2.51億元，每股虧損2.24元。不過，事業結構持續優化，隨2026年下半年越南事業群產能逐步放量，加上光電部分較2025年亦有大幅提升的提升空間，整體毛利率將顯著改善，第二季可望單季轉盈。

展望2026年，州巧將以四大策略主軸推進，包括協助各事業單位多元發展、強化前瞻產業研發與核心技術深化、優化越南技術能力，以及深化客戶與供應商策略合作。在全球AI伺服器產業持續高速成長的大趨勢下，州巧目標透過精密金屬加工整合能力與跨國產能佈局，正從傳統製造轉型為AI供應鏈關鍵夥伴，今年有機會重返成長軌道，全力搶攻AI基礎建設供應鏈商機。

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