永豐銀行主辦「越捷航空」聯貸 2年期5000萬美金

永豐銀行今天（17日）宣布，統籌主辦越南最大民營航空公司－越捷航空永續發展指標連結聯合授信案，並於上月完成簽約。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕綠色金融新南向，永豐主辦越捷航空聯貸。永豐銀行今天（17日）宣布，統籌主辦越南最大民營航空公司－越捷航空永續發展指標連結聯合授信案，並於上（2）月完成簽約。永豐銀行表示，本案亦為旗下首宗統籌主辦的海外航空公司聯貸案，共7家台資金融機構踴躍參與，資金將用於充實營運週轉金，同時，授信條件連結三大永續發展指標，協助越捷航空貫徹其永續發展理念。

根據「越南航空局」統計，去（2025）年越南航空業運客量達8,350萬人次、年增10.7%，運貨量達150萬公噸、年增18.5%，顯示當地航空市場規模逐年成長；其中，越捷航空以空運客量達2,820萬人次、15.3萬班次，居市場領先地位。越捷航空去年合併營收年增14%，未來計畫持續擴大機隊規模及開發新國際航線，挹注成長動能；此外，根據最新公布的「2026全球十大安全廉航」排行榜，越捷航空位居全球第八、越南第一。

請繼續往下閱讀...

對此，永豐銀行表示，越捷航空致力於綠色轉型，為越南首家採用「永續航空燃料」的航空公司，並依國際民用航空組織（ICAO）「國際航空業碳抵換及減量計畫」（CORSIA）標準執行碳排管理。

尤其，本案透過每年檢視越捷航空的燃油節省措施（fuel saving）、碳排量、人才培訓成果等三大指標，進一步以優化授信條件為獎勵，攜手客戶實現淨零排放承諾。

由於本國銀行近年來，積極布局新南向市場，對此，永豐銀行表示，深耕越南市場多年，分別於1998年、2015年設立河內代表人辦事處及胡志明市分行，提供企業營運融資、現金管理等金融服務；其中，旗下寰宇金融網則可串接越南當地及跨境企業客戶財會系統，提供便利的在地金融服務、滿足企業跨境資金調度需求，以金融力量攜手客戶共同成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法