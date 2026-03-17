泓德能源參展日本智慧能源週，目標開發量達3GW。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源（6873）今（17）日起參加於東京舉行的第25屆日本智慧能源週，展示儲能整合、電力交易與充電營運三大解決方案，以及在日本市場的開發成果與最新布局；泓德能源也表示，在日本目標開發量達3GW，布局遍及北海道、東北、中部、關東、關西、九州等地區。

泓德能源指出，位於北海道的50MW Helios儲能案場已於2025年底商轉並參與日本批發電力交易所（JEPX），自3月18日起進一步投入需給調整力交易所（EPRX），並規劃於2028年參與容量市場，透過 Star Trade 平台與交易團隊操作，Helios 儲能案場2026年電力交易收入預估約4億元（約20億日圓），隨著2027至2028年儲能市場需求維持高檔，年收益有望提升至近5億元（約25億日圓）。

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至於容量市場方面，泓德能源鎖定日本長期脫碳電源拍賣（LTDA），2024年以100MW成為率先得標的台灣企業，2025年再以300MW得標，今年規劃以800MW參與競標，瞄準日本政府提供的20年補助長期收益。在電力交易方面，泓德能源旗下星星電力結合Star Trade平台的AI價格預測模型，以及集團儲能資產與調度能力，發展Power Bank模式，為能源業者提供具多層次避險策略的電力交易解決方案，近期更與日本主要售電商之一的中部電力Miraiz簽署合作協議，成功落地日本市場。

此外，泓德能源也與日本三菱電機等夥伴共同成立HeLM Aggregation，持續布局電力聚合與售電事業，協助日本企業採購再生能源並推動減碳轉型。透過穩步建立涵蓋能源資產開發、電力交易與能源服務的完整生態系，泓德能源將持續深耕日本市場。

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