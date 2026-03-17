6旬退休夫妻砸300萬參加郵輪旅行 淚揭晚年崩盤「慘淪兼職工」現實

日媒以真實案例揭示，退休規劃不僅在於累積多少資產，更關鍵的是資金使用後的長期生活安排。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕原本期待用一場豪華旅程實現退休夢想，卻沒想到，結束的那一刻，殘酷現實才真正開始。日本一對65歲夫妻，拿著約3200萬日圓（約新台幣635萬元）的退休資產，豪砸超過1500萬日圓（約新台幣300萬元）參加長期郵輪旅行，圓了多年心願，卻在回國後驚覺，退休生活遠比想像中沉重，財務壓力逐漸浮現，丈夫更重新投入兼職工作。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，這對居住在關東地區的山下夫妻（化名），丈夫退休前一直是一家公司的職員，妻子長年兼職支撐家計。兩人退休時已無房貸負擔，並擁有約3200萬日圓存款，預估每月退休年金收入約20萬日圓（約新台幣4萬元）。自認經濟條件穩定的他們，決定趁身體尚可，完成「至少一次長達數月的郵輪旅行」夢想。

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這趟為期數月的旅程，包含船艙升級、岸上觀光與各項額外支出，最終總花費突破1500萬日圓。儘管金額不小，但夫妻當時認為，仍保有過半存款，加上未來有年金收入支撐，應不致影響生活。

旅途中，他們確實享受了難得的悠閒時光。每天在海上迎接晨光、於異國港口漫步，甚至結識同齡旅伴共享餐食與交流人生。丈夫坦言「不用上班的早晨，本身就是一種幸福」，妻子也形容，那是「人生最長的一次假期」。

然而，當旅程結束、回到日常生活後，現實的壓力卻逐漸顯現。妻子重新檢視家計後發現，固定資產稅、保險費、醫療支出、車輛維護與日常開銷等，每月支出持續累積，遠超過原先預期，她嘆「我原以為靠退休金就能應付，但事情並沒有那麼簡單」。

此外，旅後不久接連出現的家中設備更換與車檢費用，也讓財務壓力進一步加重。原本屬於正常的生活支出，在資金縮減後，卻變得難以負擔。夫妻坦言，比起一次性花掉的旅費，更讓人不安的是，未來每個月都可能出現資金不足的情況。

為因應現實壓力，兩人已開始調整生活方式，包括減少外食與旅遊支出，丈夫重新投入兼職工作，妻子則加強家計管理。

專家指出，退休規劃不僅在於累積多少資產，更關鍵的是資金使用後的長期生活安排。特別是在高齡化社會中，退休年限延長，若未完整評估未來支出，即使實現夢想，也可能對後續生活造成壓力。

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