川普「再揮棒」要這國成為美國第51州 經典賽贏球也「中槍」

美國總統川普打趣表示，委內瑞拉在2026世界棒球經典賽半決賽中擊敗義大利隊後，委內瑞拉可能會成為美國的第51個州。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普曾說要加拿大成為美國的第51州，現在他又找到新對象了。美國總統川普週一（16日）打趣表示，委內瑞拉在2026世界棒球經典賽半決賽中擊敗義大利隊後，委內瑞拉可能會成為美國的第51個州。

川普在他的「真相社交」社群平台上說道：「委內瑞拉最近發生了很多好事！我想知道這到底是怎麼回事？是建州，還是第51個州，有人知道嗎？」。他說：「哇！委內瑞拉今晚在世界棒球經典賽半決賽中以4比2擊敗義大利。他們狀態真好。」

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經過數月緊張局勢加劇，美國於1月3日逮捕了委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolas Maduro ），引發了一系列事態發展，包括副總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣誓就任委內瑞拉臨時總統、修改該國最重要的石油法以及釋放一些政治犯。

川普先前曾敦促加拿大成為美國的第51個州。川普在2025年2月曾經在受訪時表示，要讓加拿大成為美國第51州的想法「是認真的」，並稱美國每年在加拿大損失2千億美元（台幣6.5兆元），自己不會再讓這種情況發生。時任加拿大總理杜魯道則表示，川普想併吞加拿大是為了礦產。

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