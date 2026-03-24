千金股解密—創意 3443

創意（3443）是台灣最具代表性的ASIC設計服務公司。（圖擷自創意官網）

〔財經頻道／綜合報導〕創意是台積電轉投資的IC設計服務公司，是台灣最具代表性的ASIC（特殊應用IC）設計服務公司，產業優勢主要來自台積電生態體系、AI趨勢加上高技術門檻。

千金股小檔案 股名 代號 創意3443 資本額 13.4億元 主要業務 客製化晶片（ASIC）設計與技術服務 產業利基 台積電重要設計服務夥伴

少數能做「大型ASIC專案」的公司 2025年EPS 28.13元 2024年EPS 25.75元 2023年EPS 26.18元

創意是台積電重要的設計服務夥伴，能優先取得3奈米、5奈米等先進製程資源，提供「設計加製造」一站式服務，在這樣的情況下，客戶需要客製晶片時，會優先找創意，接單優勢非常明顯。

雲端服務大廠（CSP）大廠與AI公司近期紛紛轉向自研晶片，ASIC相較於通用的GPU（圖型處理器）更加省電、高效且可以針對AI跟資料中心最佳化，而創意現在正站在這波趨勢的核心。

AI和HPC（高效能運算）是高成長動能，隨著市場聚焦AI加速器、資料中心和HPC，也帶動創意的單案金額提升，生命週期更長，收益有望持續多年。ASIC相對於一般IC設計技術門檻較高，需要SoC（單晶片系統）整合能力、高速介面、先進製程設計能力，因此，能做的人很少，競爭也相對有限。

商業模式佳也是一大優勢，一次性設計費用代表前期就有收入，量產後則可收取權利金，可以帶來長期現金流。創意整合多種IP，從高速介面、高頻寬記憶體（HBM）、CPU（中央處理器）到AI IP，提供完整的解決方案，可以快速幫客戶完成晶片設計，對於客戶來說，速度就是競爭力。

ASIC專案開發時間長，需要耗時1-2年以上，一旦合作成功，很難更換供應商，後續也會持續下單新世代晶片，客戶黏著度高，相當於「長期綁定」。創意是少數能做「大型ASIC專案」的公司，由於進入門檻高，競爭者需要同時具備先進製程經驗、與晶圓廠關係和大型SoC設計能力，在全球能同時滿足這些要求的廠商很少。

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