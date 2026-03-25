千金股解密—大立光 3008

大立光是全球高階手機鏡頭龍頭。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕大立光是全球高階手機鏡頭龍頭，全球市佔約30％，長期供應高階智慧手機，屬於「高階市場主導者」，避開低價競爭。

大立光長期深耕精密光學，擁有大量專利與製程技術，在高階鏡頭，例如多片式鏡頭、非球面鏡片領域技術領先同業，且大立光持續投入新技術，例如可變光圈、9P鏡頭等提升單價與毛利。在高階鏡頭「難度高、良率低」的情況下，競爭者難追上大立光，形成技術門檻。

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千金股小檔案 股名 代號 大立光3008 資本額 13.35億元 主要業務 光學鏡頭 產業利基 高階手機鏡頭龍頭，全球市佔約30％ 2025年EPS 159.41元 2024年EPS 194.17元 2023年EPS 134.13元

大立光的長期毛利率在電子零組件當中屬於前段班，主要透過高階產品、技術溢價、客製化能力來維持獲利能力，雖然短期可能受到匯率或是良率影響，但長期來看仍具優勢。大立光高度垂直整合，從模具到鏡片，自動化生產程度高，良率與品質控制能力強，有效降低成本，強化競爭門檻。

智慧手機鏡頭是大立光的核心業務，不過近年該公司也積極擴展至車載鏡頭，支持先進駕駛輔助系統（ADAS）在內的多種應用，以及AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、智慧裝置與機器人等領域，未來的成長不再只靠手機。

光學鏡頭產業具備高精密製造門檻、長研發週期、高資本投入等特質，導致新進競爭者難以快速追上，尤其是高階市場，這也使得大立光的領先地位不易被挑戰。除此之外，大立光與國際一線品牌建立長期合作關係，由於高階鏡頭需要長時間驗證，要轉換供應商的成本相對高，因此，客戶依賴度強、訂單穩定。

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