舊報社大樓驚藏2312盎司黃金 如同「洋蔥層」嚴密保護

美國懷俄明州一棟舊報社大樓內藏有2312盎司黃金，價值約1160萬美元的州屬金條。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國懷俄明州一棟舊報社大樓內藏有2312盎司黃金，價值約1160萬美元（台幣3.7億元）的州屬金條。金庫的結構如同「洋蔥層」，受到嚴密保護。

懷俄明州在2025年12月通過一項法律後購入了黃金，該法律要求州政府的投資組合中必須包含貴金屬，以對沖經濟動盪的風險。

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據該法案的主要發起人、共和黨州參議員鮑勃·艾德（Bob Ide）稱，人們擔憂的問題包括聯邦債務上升、通貨膨脹和美元疲軟，以及更極端的災難。該法案於去年在州議會廣泛支持後獲得通過。

根據法律規定，懷俄明州花費約1000萬美元購買了2312金衡盎司黃金，相當於約72根約智慧型手機大小的金條。這批黃金儲備此後價值上漲，使懷俄明州加入越來越多州都希望將貴金屬納入投資組合的行列。

這批黃金儲存在懷俄明州儲備公司（Wyoming Reserve）營運的金庫中，該金庫位於一棟米色單層建築內，這棟建築曾是《卡斯珀星論壇報》（Casper Star-Tribune）的辦公地點。

據該公司執行長喬許·費爾（Josh Phair ）介紹，金庫的結構如同「洋蔥層」，牢牢固定在基岩上，並受到嚴密保護。費爾曾作證支持黃金收購法案，他表示該法案將有助於懷俄明州成為美國的貴金屬中心。

儘管州議員們還在討論如何透過飛機和裝甲車將貴金屬運往懷俄明州，但最終該州還是從一家已在儲備金中持有黃金的銀行購買了這些黃金。州財政部表示，州政府購買黃金時，該銀行的儲存費用最初為每年7021美元，但之後會根據黃金的價值每日波動。

黃金價格波動劇烈。交投最活躍的黃金期貨在1月29日創下每盎司5354.80美元的歷史新高，隨後幾天內下跌約700美元。近期，黃金期貨價格在每盎司5000美元附近徘徊。儘管如此，美國人長期以來一直將黃金視為抵禦經濟動盪的避險工具。

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