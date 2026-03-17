崇越董座：先進製程供不應求 將擴產第4座石英廠

崇越科技經營團隊（記者洪友芳攝）



〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體材料整合服務廠崇越科技（5434）董事長潘重良今指出，今年持續聚焦A I、車用及資料中心等高成長應用，營收目標維持雙位數成長。他並透露，因應晶圓代工龍頭廠先進製程的需求，目前3座石英產能供不應求，預計將找地再蓋第4座廠，崇越去年下半年全面量產第3座石英廠，增加產能巳不夠用。

潘重良表示，去年產業面臨地緣政治與供應鏈重組挑戰，公司全年營收與獲利創新高，他向團隊表達感謝，並說明因 AI快速發展帶動先進製程需求，特別是HBM記憶體封裝與運算中心、車用領域，他看好記憶體未來五年好光景，看不到烏雲。此外，強調A I與半導體先進製程是多領域成長的核心。

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在海外佈局進展，潘重良說，崇越在美國亞利桑那、德州設有辦公室；今年將於愛荷華州設分據點，以服務美系記憶體大廠客戶。歐洲德國據點預計今年六月啟動，人員已在各事業部歷練3個月，準備派任。印度也將在今年設立辦公室。

潘重良表示，崇越科技以「築巢引鳳」策略協助臺灣中小企業跟上國際布局，先行「築巢」帶動產業共榮。日本已有多家大型與中型企業，包括過去以船廠為主的傳產業，希望切入半導體，已與公司接洽，部分案例漸趨成熟。

潘重良指出，崇越科技朝全球化佈局持續擴張，並透過在地引導帶動供應鏈與客戶拓展。也藉由新產品與材料導入，

包括先進封裝領域已有多項材料開始投入使用，公司未來成長動力除全球佈局外，也來自新應用與新產品陸續加入，新材料與新產品導入已起步，預期成為成長來源。此外，大健康與循環經濟是公司「另外的兩支腳」，形成多元成長方向。

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