達明新一代人形機器人攻市 鎖定物理AI智慧製造應用

明此次發表的人形機器人「TM Xplore I」，採用人形上半身結合輪式行動底座設計。（達明提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕達明（4584）持續深耕機器人領域，管理層今天表示，公司攜手輝達（NVIDIA）與母公司廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）三方合作，匯集先進技術打造的人形機器人平台「TM Xplore I」正於GTC大會正式發表，目標透過「See（看見）、Think（思考）、Act（行動）」架構切入物理AI（Physical AI）應用，從智慧製造進一步邁向實體AI落地，鎖定半導體、電子與汽車等高階製造場域。

達明指出，此次提出的「See、Think、Act」架構，核心在於整合感知、決策與執行能力，讓機器人從過去單一動作自動化，進一步升級為具備多模態理解與自主判斷能力的AI系統。透過導入視覺、語言與動作整合的模型架構，機器人可在複雜環境中即時判讀資訊並做出決策，並結合數位分身（Digital Twin）進行虛實整合訓練，加速部署效率並降低實際導入風險。

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在產品布局上，達明此次發表的人形機器人「TM Xplore I」，採用人形上半身結合輪式行動底座設計，在維持移動穩定性的同時，有助於強化精細操作能力，鎖定高精度製造場景。該平台可應用於半導體製程、電子組裝與汽車製造等產線，處理過往需仰賴人工的複雜任務，並提升產線彈性與自動化程度，成為智慧工廠升級的重要一環。

在技術合作方面，達明結合輝達AI平台，強化從訓練到部署的整體能力。透過邊緣AI運算平台提升即時運算效能，並導入模擬訓練環境與機器人基礎模型，讓機器人在實際部署前即可完成動作學習與路徑優化，同時提升深度感知與操作精準度，打造完整的AI機器人技術體系。

此外，達明將於GTC現場展示人形機器人應用情境，透過即時接收指令並完成物件遞送任務，呈現其在服務與製造場景的應用潛力。隨著AI從數位世界走向實體場域，達明透過協作機器人與人形機器人雙軌布局，結合AI運算平台與系統整合能力，正加速推動Physical AI落地，搶攻下一波智慧製造與AI工廠升級商機。

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