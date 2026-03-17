凱基金打造ONE KGI一站式財管 首座「銀證共營」據點林口開幕

凱基金啟用首座銀證共營據點，打造一站式財管服務（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）今（17）日正式啟用集團首座「銀證共營」服務據點，由凱基銀行林口分行與凱基證券林口分公司共同進駐，整合銀行與證券資源，提供存匯、貸款、投資與財富管理的一站式服務，以因應新北市林口區因人口與產業快速成長，帶動的財富管理需求。

凱基金控董事長王銘陽指出，凱基證券林口分公司深耕地方逾30年，與在地居民與企業客戶建立深厚信任基礎，此次凱基銀行林口分行同步進駐，透過銀證資源整合與團隊協作，象徵ONE KGI策略在實體通路的具體實踐。

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凱基金控總經理楊文鈞表示，「銀證共營」模式可讓客戶在同一據點完成多元金融需求，證券客戶若需要投資理財與專業顧問服務，可即時由銀行銜接；銀行客戶若有集中市場買賣的需求，也可由證券團隊提供建議與商品規劃，大幅提升效率，實現一站式服務。

林口地區近年因重大建設與產業進駐，吸引科技、媒體與文創人才移居，區域發展動能持續升溫。周邊包括媒體園區與華亞科技園區，加上人口結構年輕化，使中高資產族群比例提升，也帶動財富管理與資產配置需求快速成長，成為金融業布局的重要市場。

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