台灣人壽、台壽企業工會第4度續簽團體協約

台灣人壽與工會第4度續簽團體協約提升多項員工福利，由台灣人壽董事長許舒博（中），與台灣人壽企業工會理事長洪忠昌（右2）代表續簽（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）子公司台灣人壽，宣布與台灣人壽企業工會續簽團體協約，提升健康檢查、旅遊補助等多項員工福利，強化業務員照顧關懷及權益保障。這是台灣人壽自106年起，成為臺灣第一家與業務員簽訂團體協約的保險公司後，第4度續約。

台灣人壽16日舉行簽約儀式，由台壽董事長許舒博、台灣人壽企業工會理事長洪忠昌共同簽約，台灣人壽總經理莊中慶、通路營運總處總處長廖俊禎、通路一處處長林彥成等多位高階主管及工會理監事幹部均出席力挺。許舒博盛讚工會是增進勞資關係最堅實可靠的「自家人」，期盼與工會持續密切合作、共創佳績。

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總經理莊中慶表示，台灣人壽寫下歷史里程碑，成為臺灣首家和工會簽訂團體協約的壽險業，感謝歷任工會幹部長期付出，未來將秉持平等、尊重與良好溝通的方式與工會互動，持續優化北中南員工辦公環境，攜手工會打造和諧共好職場，讓業務部隊無後顧之憂打拚、成就無極限。

台灣人壽指出，該公司106年起與工會簽訂團體協約，是臺灣第一家與業務員簽訂團體協約的保險公司，10年來從未發生罷工、勞資對抗等情事，展現勞資一家的企業文化。今年台灣人壽與工會第4次續約，近年已陸續增加健檢補助金、旅遊補助金等福利，期望打造資訊透明、員工信任安心的職場環境。

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