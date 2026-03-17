和碩集團攻AI全場域布局 資料中心延伸至邊緣應用

：和碩今天表示，公司正於輝達今年度的GTC大會發表新一代AI平台。（和碩提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI基礎建設進入從集中式雲端走向分散式部署的關鍵階段，和碩（4938）今天表示，公司正於輝達（NVIDIA）今年度的GTC大會發表新一代AI平台。市場看好該集團從機櫃級AI系統延伸至子公司東擎（7710）的邊緣AI設備，全面布局AI從資料中心到終端應用的完整版圖，搶攻企業AI導入與雲端服務升級帶動的龐大商機。

隨著生成式AI與大型模型需求快速擴張，產業對算力的需求已由單一設備提升至系統級整合，AI基礎建設不再僅追求硬體效能，更強調部署效率、能源管理與整體擁有成本。市場普遍觀察，AI發展正由集中式資料中心，逐步延伸至邊緣端，形成「AI工廠」與「在地AI」並行的雙軸架構。

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在此趨勢下，和碩此次展示的AI平台，主打機櫃級整合與液冷架構設計，強調以高密度運算與系統化部署能力，支援超大規模與企業級AI應用。公司指出，AI工廠的建置關鍵不僅在於硬體效能，更在於系統整合與大規模部署能力，透過整體架構優化，可協助客戶加速從基礎建設邁向AI實際生產應用。

從產業定位來看，法人認為和碩正由過去以製造為主的角色，進一步切入AI基礎建設解決方案供應商，透過機櫃層級設計與整體系統整合能力，強化在雲端服務供應商（CSP）與企業客戶中的競爭力，並與台廠在AI伺服器供應鏈中的分工形成互補。

另一方面，和碩也透過旗下東擎布局邊緣AI市場，推出小型化AI系統，強調將AI算力帶往資料產生的第一線，使企業可在本地端執行AI模型與應用，降低對雲端運算的依賴，同時提升資料處理的即時性與安全性，加速AI在製造、設計與內容創作等場域的落地應用。

法人分析，隨著企業導入AI應用需求持續升溫，AI基礎建設將由集中走向分散，帶動雲端與邊緣運算同步成長。和碩透過整合集團資源，打通資料中心到終端設備的完整布局，有望在新一波AI投資循環中擴大市占，並隨AI應用場景持續擴展，挹注中長期營運動能

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