台灣在內！美國301調查橫掃全球 亞洲反應一次看

美方祭出301條款進行調查，台灣入列。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國關稅延燒至今，最新動向，美方祭出301條款進行調查，針對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等60個貿易夥伴進行調查，《財星》報導列出目前亞洲各國針對301調查所做出的回應。

亞洲哪些國家受到了301條款調查的影響？

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3月11日公佈的首輪調查的國家大多位於亞洲，包括日本和中國等區域大國，以及新加坡、越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨等東南亞國家。Hinrich Foundation貿易政策主管埃爾姆斯（Deborah Elms）表示：「亞洲各國政府對這項最新貿易倡議的進展非常關注。」

埃爾姆斯表示，被提及的大多數亞洲國家政府都與川普政府簽有貿易協定，他們想知道301條款的裁決會對產生怎樣的影響。

許多受到密切關注的經濟體都是出口導向經濟體，並依賴外國需求來維持製造業和就業。 埃爾姆斯說：「亞洲很多國家對美國的出口都非常成功」、「但這會導致嚴重的商品貿易失衡，尤其是在國內市場規模小於美國或經濟狀況較差，且從亞洲進口的商品較少的情況下」。

但12日，美國從原先的16國擴大範圍至60國，並指控這些國家未能禁止進口使用強迫勞動生產的商品。包括智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉和委內瑞拉等中南美洲國家，以及加拿大和以色列等美國盟友。

《財星》整理亞洲國家反應

中國

美國宣布301調查後，中國商務部表示，此次美方對中國及有關經濟體發起301調查，企圖以此構建貿易壁壘，極具單邊性、武斷性和歧視性，是典型的保護主義行徑。世界貿易組織專家組早已裁決美對中國301關稅措施違反世貿組織規則，美國再次濫用301調查程式，將國內法淩駕於國際規則之上，是錯上加錯，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，嚴重擾亂國際經貿秩序。

中方已向美方提出交涉，將密切關注美方調查進展，保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。

美中經貿官員15日結束在巴黎為期兩天會議的首日議程，雙方試圖消除貿易停火中的障礙，為川普3月底訪問北京會晤習近平鋪路。不過川普在接受《金融時報》採訪時表示，他可能延後原定於本月底與中國國家主席習近平的會晤，以施壓北京協助解除霍爾木茲海峽的封鎖。

新加坡

其他亞洲國家政府也正在制定應對新貿易調查的措施。新加坡貿易與工業部（MTI）在媒體聲明中表示，2024年新加坡對美國的雙邊貨物貿易逆差為17億美元，服務貿易逆差為251億美元，對美貿易逆差合計約為270億美元，已將上述訊息提供給美國貿易代表辦公室（USTR），並將與美國貿易代表辦公室接洽，以尋求有關貿易數據和301條款調查的尋求進一步溝通。

台灣

台灣部分， 行政院在新聞稿中表示，政府對於相關發展「早有掌握與準備」。台美對等貿易協定（ART）中對301條款調查議題「早有共識」，且美方在公布調查前已先行知會台灣，相信調查後ART所取得的相對優勢和最佳待遇結果「不會打折扣」。

南韓

不過南韓部分相當尷尬。根據《財星》報導，就在美國11日對南韓啟動新一輪301條款調查，南韓政府於隔日批准了3500億美元的新美國投資。這項投資承諾是韓國去年與美國達成的貿易協議的一部分，這使兩國貿易前景再添不確定性。

馬來西亞

相較之下，其他國家則採取了更強硬的立場。 15日馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈里（Seri Johari）宣布該國與美國的貿易協議「無效」。但是隨後又說，馬來西亞還沒收到華府取消該協議的正式通知。

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