中華郵政×義美跨界合作 推郵政130周年聯名小泡芙禮盒

郵局×義美小泡芙聯名經典禮盒。（中華郵政公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕中華郵政創辦130周年，中華郵政公司今天（17日）宣布攜手國民品牌義美食品，以「郵政130義美遞心意」為主題，推出具紀念價值的「郵局×義美小泡芙聯名經典禮盒」，3月20日郵政節上午10時在「i郵購」獨家開賣，每箱含運費優惠價320元，限量1萬盒。

中華郵政公司表示，這次聯名禮盒融入多項郵政元素，外裝設計包含郵政吉祥物「波波鴿」、義美人氣角色「小泡芙人」，以及首次登場的波波鴿好友－「波斯喵」，共同慶祝郵政130歲生日，透過郵筒與郵車，將祝福與喜悅傳遞至每個角落。

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禮盒內包含2種口味小泡芙、郵政130週年限量明信片1張，以及「泡芙波波鴿郵筒印章公仔」1個。公仔外觀共有3種顏色，除經典紅色郵筒、綠色郵筒外，還有台灣特有的「奧運金牌郵筒」，底部印章圖案設計3種不同款式，共9種組合搭配，隨機出貨，增添開箱驚喜與收藏趣味。

中華郵政公司表示，首次與承載台灣世代共同記憶的義美食品跨界合作，從郵筒到小泡芙，將民眾熟知的生活記憶化為驚喜，數量有限，歡迎至｢ｉ郵購」搶購。＃

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