千金股解密—弘塑3131

弘塑（3131）。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕弘塑（3131）是半導體濕製程設備製造商，受惠於先進封裝需求熱絡，近年業績大幅成長，2025年單月、單季及全年營收均創下歷史新高紀錄，產能滿載、訂單能見度延伸至2026年上半年。

千金股小檔案 股名 代號 弘塑3131 資本額 2.92億元 主要業務 半導體濕製程設備與化學品供應商 產業利基 受惠半導體先進封裝需求與濕製程設備市場成長 2025年EPS 45.48億元 2024年EPS 29.07元 2023年EPS 21.56元

弘塑2025年全年合併營收65.14億元，年增近60％，為公司成立以來最佳表現。法人估計，今年營收有望逐季向上，全年創高可期，大型投顧則預計2026年營收達85億元、年增30％，EPS挑戰63.35元、年增39％。

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弘塑指出，大客戶持續下急單，產能利用率已逾九成，下半年訂單需求亦維持高檔，全年產能有望滿載，訂單能見度更延伸至 2027年，樂觀看待全年成長趨勢。

法人分析，今年弘塑機台出貨量預計較去年小幅增加，隨著出貨量提升，營收表現亦可望同步向上。整體看來，弘塑訂單能見度延伸至2027年，今年交機量料將再創歷史新高。

此外，弘塑子公司添鴻科技的化學品在OSAT（封測代工）市占率高，Fan-out與micro bump需求為今年主動能。且Phase 2新廠預計3Q26貢獻產能，將提升設備自製比率，帶動4Q26毛利率走揚。

日前弘塑公布2月營收億元，月增10.25%、年增51.82%，寫歷年單月次高；累計前2月營收達11.08億元，年增46.97%，寫同期高。

受惠於 AI、高效能運算與先進封裝趨勢拉動，濕製程設備的市場需求仍將維持高檔，隨著弘塑產能提升、新廠落成與產品出貨加速，法人分析，弘塑產品線涵蓋設備、化學品及代理服務等差異化布局，未來營運表現仍具成長潛力，尤其在先進封裝設備需求未減的趨勢下，更有機會進一步放大市占率。

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