流量密碼大改版！Facebook優先推薦「實質原創」 重擊搬運帳號

Facebook強化原創內容獎勵機制，已移除超過2,000萬個假冒創作者的帳號，並為創作者推出仿冒內容檢舉工具。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Meta旗下社交平台Facebook今（17）日宣布多項強化原創內容的獎勵機制。透過更新「原創性內容準則」與升級AI偵測工具，Facebook去年已成功移除超過 2000萬個假冒創作者的帳號。官方表示，未來將大幅調降「低貢獻度」搬運影片的推薦權重，將流量與收益還給真正的創作。

根據Facebook最新數據顯示，優先推薦原創內容的策略已初見成效。2025年下半年，原創Reels的觀看次數與停留時長，較2024年同期呈現接近100%的翻倍成長。隨著假冒大型創作者的帳號被大量移除，相關的冒名檢舉量也同步下降了33%，顯示平台環境正趨於健康。

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為進一步明確規範，Facebook也更新「原創內容準則」，清楚界定何謂原創內容。根據新標準，凡由創作者本人拍攝或製作的作品，皆屬原創；若在Reels中使用第三方素材，但創作者有實質加入新觀點、分析或創意改編，也可視為原創。然而，僅進行簡單剪輯、拼接或加旁白等未提供新價值的內容，則會被判定為非原創，並降低推薦排序。

此外，重複上傳他人內容或僅進行低價值修改（如加字幕、邊框或調整速度）的行為，也將被視為非原創。若帳號長期發布此類內容，可能被排除於推薦之外，甚至失去營利資格。不過，創作者若對判定結果有疑義，仍可提出申訴。

Facebook 亦持續開發全新工具，協助創作者保護作品並擴大影響力。去年推出的內容保護功能，可自動偵測並保護創作者在平台上的原創 Reels 影片；當系統發現相似內容時，原創作者可即時採取行動，包括追蹤、封鎖或下架冒名影片。

目前，Facebook 正進一步測試該功能的升級版本，未來將可主動辨識潛在冒名行為，並整合檢舉流程，讓創作者能在單一介面快速完成通報。相關新功能預計將陸續開放給已使用內容保護工具的創作者。

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