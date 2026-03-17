伊朗握「比核武更狠王牌」？ FT驚曝：恐讓美國頭痛多年

專家指出，伊朗發現一張比核武更強的王牌，恐讓美國困擾多年。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊衝突未停歇，伊朗似乎握住了一張比核武還「狠」的王牌，這張牌不是核彈，而是全球能源命脈「荷姆茲海峽」。《金融時報》專欄指出，只要伊朗動手干擾這條海上要道，全球石油供應都可能被掐住，美國與西方世界恐怕要為此頭痛多年，這也是為什麼即便美國與以色列擁有壓倒性的軍事火力，戰局仍充滿變數。

專欄作家拉赫曼指出，談到戰局本身，美國與以色列的戰略，似乎是摧毀伊朗的飛彈系統與無人機工廠，使其最終無力反擊。但現今，美伊衝突的真正關鍵問題，不在於伊朗能否繼續攻擊，而是是否仍有能力威脅荷姆茲海峽，這正是伊朗最強的「不對稱王牌」。

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只要伊朗能讓航運公司、保險公司或船員覺得通過荷姆茲海峽太危險，哪怕沒有真正封鎖航道，石油運輸也可能受到嚴重干擾。其方法可以很多，包括海上水雷、無人機襲擊、飛彈威脅，甚至小型快艇騷擾。

換句話說，伊朗不需要真正封鎖海峽，只要讓船東不敢冒險航行，就足以影響全球能源市場。

在此次中東戰事中，因荷姆茲海峽受威脅，布蘭特原油一度升破每桶100美元，為 2022年以來首次，但週一油價已經出現回落。專家指出，只要油價突破100美元，美國就會面臨巨大的政治壓力，尤其是在選舉年。

文中指出，戰爭往往容易開始，卻很難結束。對伊朗來說，最重要的結果其實只有兩個，一是政權存活、二是能夠宣稱「我們頂住了美國與以色列的聯手攻擊」。如果能做到這點，伊朗就可以向世界展示「自己手中仍有一張能影響全球能源命脈的王牌」。

曾任英國駐伊朗大使蓋斯，對於伊朗的核能問題；他表示，伊朗在技術上其實早就有能力在短時間內生產足夠製造核彈的高濃縮鈾，但把它真正變成可搭載在飛彈上的核武器，是另一項更複雜的工程，西方情報界普遍認為，伊朗還沒有完全掌握。

但即使這場戰爭暫時結束，中東局勢也很難真正平靜，只要伊朗重建飛彈或核能力，以色列很可能再次出手。換句話說，這場衝突未必有真正的「終章」，未來仍可能一次次重演。

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