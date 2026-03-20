千金股解密-群聯8299

群聯（8299）受惠於AI應用需求全面爆發，於2025年底成為千金股一員。圖為群聯執行長潘健成。（資料照）

500億庫存引爆今年獲利

〔財經頻道／綜合報導〕NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務廠群聯（8299）受惠於AI應用需求全面爆發，2025年全年營收 726.64億元，年增23.3%；毛利率34.2%；稅後純益87.41億元，年增9.9%；每股盈餘（EPS）更是來到41.98元。群聯執行長潘健成透露，群聯目前庫存金額已經超過500億元，這龐大的庫存量將是群聯今年獲利爆發的關鍵，公司正由過去偏重消費型NAND控制器與模組業務，加速轉向企業級SSD和嵌入式ODM與AI儲存應用。

千金股小檔案 股名 代號 群聯8299 資本額 20.79億元 主要業務 IC設計業 產業利基 AI應用需求全面爆發 2025年EPS 41.98元 2024年EPS 38.95元 2023年EPS 18.48元

慘淡多年的記憶體產業因AI（人工智慧）需求大增，去年第四季起開始出現供不應求的熱況，報價不斷飆漲，群聯營運因此走俏，並對於後市看法相當樂觀。潘健成指出，全球AI與高速運算需求強勁，但原廠對產能擴充態度仍相對保守，DRAM報價維持高檔，使得交期不斷延長，供應吃緊，群聯持續強化中高階NAND發展，以產品差異化與技術創新避開低價競爭，並與供應鏈及客戶緊密合作，確保供貨穩定。

在3月6日的法說會上，潘健成進一步指出，NAND Flash產業供給端依舊持續呈現極度緊繃，主因在於NAND原廠對於資本支出與擴產規劃依舊維持保守審慎的基調，也使得供需失衡的狀況短期內難以快速改善。在此NAND供給緊張的產業環境下，群聯將資源優先集中於企業級 SSD 與高附加價值的客製化儲存應用市場，積極支援資料中心與 AI 應用所帶動的強勁需求，以強化獲利結構；同時，針對PC OEM、IoT與手機等中高階客製化專案，群聯亦持續全力協助全球客戶，以期在有限的資源條件下，最大化滿足客戶需求。

而今年1月群聯即展現強勁的成長動能，單月合併營收為104.52億元，月增20%，年增達190%，刷新歷史單月新高，反映出全球高階儲存需求的剛性支撐。

群聯今年1月控制晶片總出貨量年增160%，其中具備高毛利與高技術門檻的工規控制晶片出貨量亦同步年增近70%，雙雙創下單月歷史新高。此外，在位元出貨量 （Bit Growth） 方面也達成51%的年成長率，顯示群聯在中高階客製化儲存市場的佈局上皆獲顯著成效。

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