如何在家復刻Costco美食廣場的熱狗？員工不私藏分享訣竅。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕為什麼好市多（Costco）美食廣場的熱狗和冷藏版的熱狗味道不一樣，據自稱是前員工透露，Costco的熱狗隻是簡單地浸泡在熱水中，直到內部溫度達到約攝氏74度，水不是沸騰的，也不是小火慢燉的，而是非常熱的。

《mashed》報導，美食達人史泰西表示，Costco的熱狗堪稱傳奇，不僅品質卓越，價格也超級實惠， Costco美食廣場的熱狗實在太美味了，我甚至買了1包Kirkland Signature牛肉熱狗回家自己做，結果卻發現冷藏的熱狗跟Costco美食廣場的熱狗根本沒法比。

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原來，製作熱狗的精髓遠不止熱狗本身，美食廣場的熱狗和超市裡賣的是一樣的，但真正讓它們與眾不同的是它們的製作方法。1位自稱是前Costco員工的網友在Reddit上透露：「Costco的熱狗隻是簡單地浸泡在熱水中，直到內部溫度達到攝氏74度，水不是沸騰的，也不是小火慢燉的，而是非常熱的。」

那麼，你真的能在家裡完美復刻美食廣場的美味嗎？1位在Reddit上分享熱狗烹飪秘訣的Costco員工表示，在家蒸麵包其實很簡單。他建議：「用濕紙巾包住麵包，放進微波爐加熱幾秒鐘。」

接下來，將熱狗放入熱水中加熱，但不要用沸水，水溫應該在約攝氏60度到77度之間。為了達到最佳效果，牛肉熱狗的內部溫度至少要達到約攝氏71度。如果操作正確，最終成品應該會是如同美食廣告一樣的美味熱狗。

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