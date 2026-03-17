美元漲多拉回、跌破100大關！新台幣反彈重返31.8元價位（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕超級央行週登場，市場重新聚焦各國央行利率決策，美元漲多後出現拉回，美元指數今日早盤回落至100關卡之下，非美貨幣暫時鬆一口氣，加上台股跟隨美股反彈、資金流出壓力稍有舒緩，新台幣兌美元匯率早盤也同步走升，再度重見31.8元價位。

自美伊戰事爆發以來，美元指數已連續兩週走高，並於上週五重新站上100大關。匯銀人士指出，儘管美伊戰事仍處僵持局面，但美元在100整數關卡附近面臨前方技術壓力，短線漲勢暫時休息，後續可能在高檔區間整理。

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市場接下來將關注各國央行對伊朗戰事及通膨前景的最新評估，以及是否釋出利率政策調整的訊號。若主要央行釋出利率將維持高檔更長時間的訊息，美元仍有機會延續強勢，對新台幣及其他亞洲貨幣形成壓力。

新台幣昨日一度貶破32元整數大關，不過尾盤在央行進場調節下，守住31字頭。今早隨美元回落，以31.9元、升值4.8分開出，隨後迅速升破31.9元關卡，目前最高來到31.875元，升值7.3分。

觀察主要亞洲貨幣走勢，日圓雖然在160兌1美元附近止住跌勢，一度回升至158價位，但整體仍處弱勢整理，早盤再度回落至159.45附近；韓元則持續在1490兌1美元附近震盪，人民幣則呈現小幅回升走勢。

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