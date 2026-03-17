台灣被入列！曾神預測2008金融危機 他再盤點新一波市場風暴關鍵

作家指出，市場正回到一個高風險時代。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕曾歷經2008年金融危機的市場人士警告，當前風險已不再侷限於金融市場本身，而是與人工智慧（AI）、能源供應與地緣政治高度交織，其中「台灣」更被視為關鍵之一。

Richard Bookstaber在《紐約時報》以「我曾預言2008年金融危機，未來可能會更糟」為題撰文，指出2008年金融危機初期，他任職於對沖基金，後期則轉至美國財政部。當時許多年輕同事只經歷過那場危機，他提醒他們：「記住這一切，你不會再看到類似的事。」

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然而，他坦言，如今已不再如此確定，甚至未來情勢可能更加嚴峻。

Richard Bookstaber指出，市場正回到一個高風險時代，而且風險分散在各個領域：人工智慧（AI）、約2兆美元的私人信貸市場、股市、台灣，還有伊朗。

文章分析，這些風險表面上彼此獨立，實際上卻存在於同一個高度連結且複雜的系統之中，但關鍵不在於風險從何處出現，而在於壓力擴散的速度。作者認為，系統性壓力的跡象已逐漸浮現。

首先，私人信貸市場已出現令人憂心的訊號。過去20年來，金融危機後銀行體系收縮放貸，使企業愈發依賴機構投資人資金。然而，這類貸款缺乏流動性與透明度，投資人難以評估其真實價值，也無法確定在市場惡化時能否順利脫手。

更值得關注的是，許多借款企業集中於軟體與科技產業，而這些領域正是最可能受到AI衝擊的產業。

在利率上升、融資成本提高的背景下，投資人不安情緒升溫，部分資金已開始自私人信貸基金撤出，包括藍鴞資本（Blue Owl Capital）、貝萊德（BlackRock）與黑石集團（Blackstone）等私人信貸基金。

由於該市場缺乏集中交易機制且資訊不透明，一旦出現大規模贖回，可能引發類似擠兌的連鎖效應，將局部風險迅速擴大為系統性危機。

與此同時，AI熱潮正推動資金高度集中於少數科技巨頭，使其估值不斷膨脹。目前僅10檔股票就占了標普500指數超過3分之1的市值。這種高度集中是前所未見的，也是危險的，因為任何一家公司出現問題，都可能波及整個市場，而非被分散吸收。

表面上看，私人信貸擴張與股市估值膨脹分屬不同現象，但本質上，它們皆屬同一資金與預期網絡的不同面向。

事實上，私人信貸不僅支撐傳統企業，也為AI發展提供關鍵資金來源，包括資料中心與半導體基礎建設。這些投資主要由Google與微軟（Microsoft）等科技巨頭主導。

在此高度連動的結構下，一旦私人信貸市場出現動盪，將直接衝擊AI投資，進而影響科技股表現，最終波及全球投資組合、退休金與養老基金。

此外，AI熱潮也正在對其依賴的實體基礎設施施加壓力。AI需要龐大的電力，以及大量先進半導體，而這些資源本身就帶有地緣政治風險。

以伊朗為例，若衝突引發能源價格上升或供應受限，將直接提高電力成本，影響資料中心與AI生產，進一步推高科技巨頭的成本，並把壓力傳導至私人信貸與股市。

再看台灣，若中國對台發動入侵或封鎖，美國取得半導體的能力將受到嚴重限制，AI部署將立即放緩，進而打擊整個AI產業與相關企業，產生連鎖效應。

文章指出，當前金融體系的脆弱性，並非源於單一事件，而是來自多重衝擊在同一系統中的快速傳導，且其發展路徑難以預測，一旦爆發，往往難以及時控制。

他強調，私人信貸並非與AI並列的獨立風險，而是支撐AI基礎建設的重要資金來源。然而，由於相關資產流動性不足，一旦市場出現震盪，投資人無法順利變現時，往往會轉而拋售流動性較高的資產：也就是大型上市科技股，也正是支撐主要股市指數的核心。

回顧2008年金融危機，問題並不僅在房市泡沫，而是圍繞房地產所建立的金融體系。複雜金融商品掩蓋風險，使資產負債表彼此交織，並削弱原有的緩衝機制。

當房市崩跌時，整個體系幾近瓦解。而這一次，風險不在金融工程，而在於金融體系已經與現實世界的脆弱性綁在一起：電網、水資源、土地與供應鏈等。然而，現行風險模型仍主要依賴價格、波動與相關性，難以預測電力中斷、氣候衝擊或供應鏈斷裂等問題，當這些風險反映於市場時，往往已為時過晚。

整體而言，伊朗、台灣以及AI熱潮帶來的實際風險，正逐步取代2008年之前以金融為主的風險來源。

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