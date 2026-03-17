外媒超怕台灣能源命脈被掐斷！關鍵原因曝光

台灣正是當今科技產業的基礎，中東戰火恐威脅晶片供應鏈。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球半導體市場今年的銷售額預計將達約1兆美元（約新台幣31.89兆元），但中東戰火持續燃燒，外媒報導指出，全球半導體行業正面臨日益加劇的威脅，因這場衝突可能切斷晶片製造所需的關鍵供應，並推高台灣的電力成本。

《彭博》解釋，台灣正是當今全球科技產業的基礎。儘管台積電和政府官員已作出安撫，但隨著戰事持續，投資者、分析師和業界高管警告稱相關風險正在加劇。

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台灣龐大的晶片製造產業，約占台灣經濟的5分之1，依賴來自國外的各種化學品、零組件、機械設備及其他材料，以支撐全球半導體市場。其中包括氦氣，全球3分之1在卡達加工生產，以及硫磺，主要來自石油與天然氣提煉。如果這些原料或台灣電網出現嚴重中斷，台積電生產將直接受影響。

台積電不僅是輝達（NVIDIA）先進AI加速器晶片及蘋果iPhone處理器的唯一晶片製造商，也掌握全球約90%最先進邏輯晶片產能。目前AI晶片需求已超過產能，任何生產停滯都將影響科技巨頭今年投入6500億美元的AI支出，並波及從消費電子到汽車等其他產業，尤其是內存晶片價格正快速上漲。

摩根士丹利亞洲科技研究主管Shawn Kim指出，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）若受干擾，不會立即導致晶片生產停擺，但可能透過電力成本、材料供應以及建設AI基礎設施的經濟成本，引發連鎖效應。

他還補充，建設大型數據中心等高能耗設施的企業，恐將面臨運營成本上升及利潤下降的挑戰。而一切很大程度上取決於這場戰爭持續多久。

不過，最大的擔憂集中在台灣對液化天然氣的高度依賴。台灣高度依賴海運進口，同時液化天然氣儲備僅夠維持約11天，這使其在供應中斷時尤其脆弱，相比之下，根據能源經濟與金融分析研究所的數據，南韓的儲存能力可支持至少52天的LNG庫存；日本目前也擁有約三週的LNG儲備。

但摩根士丹利估計，台灣還有另外幾週的庫存正在運往該島的船隻上。根據14日《自由時報》報導，經濟部重申目前3、4月份的天然氣船量已全數調度到位，國內供氣供電無虞，絕無外界謠傳電力不足的問題。相關新聞請見此

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