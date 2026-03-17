焦點股》 萊德光電：低軌衛星訂單倍增 亮燈漲停

萊德光電執行長沈培生。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕光纖被動元件廠商萊德光電–KY（7717）受到第1季衛星訂單倍增激勵，不畏被關禁閉的處置期，今日股價跳空開高後，第二盤即亮燈漲停來到698元，截至10點，股價仍鎖漲停，成交張數113張，漲停委買張數101張。

萊德光電在昨日法說會上，執行長沈培生指出，在AI、低軌衛星雙引擎需求驅動升級下，第1季衛星訂單較去年同期倍增，目前訂單能見度已看到第2、3季，今年營收會成長，展望也從去年第4季的「審慎樂觀」更新為「樂觀」。

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沈培生說，萊德光電於1999年於美國西雅圖創立，具有「在地化」的優勢，深耕光纖光電市場多年，產品以光纖被動元件為主，雖然懂光纖主動元件，但不做，換言之，即使要買光纖主動元件，也不會買貴，且光纖是本行，矽光子能作，但尚未切入，因為有「更好吃的」，所以不會蹭矽光子熱度，要先吃更好吃的。

全球低軌衛星數量快速增加，全球衛星四大營運商，已大規模導入衛星間雷射通訊（ISL），沈培生說，1顆衛星的雷射通訊終端LCT需要3-4個，而太空資料中心所需的LCT需求更多，要6個，萊德在LCT光放大器內的零組件中出貨6-7個產品，其中合束器營收占比高，光纖隔離器產品訂單也有斬獲，由於每家客戶設計不一樣、驗證周期很長，一經客戶採用，就不容易被取代。

萊德光電2025年營收8.62億元，年增24.46%，稅後盈餘1.35億元，年增87.46%，EPS為6.13元，每股擬配息3.3元。就營收結構地區別而言，美國80%（營收年增35%），歐洲5%、亞洲15%。

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