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史上最大泡沫將爆！羅伯特清崎喊黃金飆3.5萬美元、白銀200美元

2026/03/17 10:41

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）。（法新社）投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕知名理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）警告，全球資產泡沫已接近頂點，隨時可能破裂，並預料在泡沫破裂後的1年內，黃金價格將達到每盎司3.5萬美元（約新台幣111.5萬元）、白銀則達到每盎司200美元（約新台幣6374元）。

羅伯特清崎今（17日）在社交平台X發文表示，他不知道哪根引爆泡沫的觸發點或哪個事件，會刺破歷史上最大的泡沫。但無論事件是什麼，觸發點已經很接近，人為大家要關注的不是「會不會發生」，而是「何時會發生」。

羅伯特清崎還預測，一旦泡沫破裂，黃金價格可能在1年後飆升至每盎司3.5萬美元，白銀價格可能攀升至每盎司200美元，比特幣可能在1年後衝至每枚75萬美元（約新台幣2390萬元），以太幣則可能達到9.5萬美元（約新台幣302.7萬元）。

羅伯特清崎表示，下一次全球金融危機（GFC）過後，市場可能迎來劇烈波動與投資機會，提醒投資人關注潛在的投資機會。

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