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焦點股》金寶：攜手康舒成果吸睛 帶量大漲

2026/03/17 10:04

市場看好金寶攜手康舒的策略有望進一步提升毛利率與獲利表現，激勵金寶今日股價大漲。（資料照）市場看好金寶攜手康舒的策略有望進一步提升毛利率與獲利表現，激勵金寶今日股價大漲。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠金寶（2312）成為關係企業康舒（6282）重要的企業用電源代工夥伴，隨著GTC大會帶動HVDC（高壓直流）技術題材，市場看好金寶攜手康舒的策略有望進一步提升毛利率與獲利表現，激勵金寶今日股價大漲，截至上午10時暫報24.15元，漲幅5.69%，成交量1萬7216張。

金寶暨康舒董事長許介立表示，集團近年持續推動策略轉型與技術升級，目前的營運成果展現相關布局的初步成效。隨著AI算力需求快速擴張，資料中心電力架構正進入新一輪世代轉換，集團已布局高功率電源與系統整合能力，並持續深耕相關技術與產品開發，逐步強化在AI資料中心電力架構市場中的關鍵角色。 

展望2026年，許介立拍板集團將以人工智慧（AI）與研發投資為核心，除持續擴大AI相關產品布局，也將推動金寶由電子製造服務（EMS）進一步邁向原廠委託設計製造（ODM），提升客戶黏著度與獲利能力；同時，集團營運策略也將從過去偏重營收規模成長，轉向更強調獲利率提升，並結合全球多點產能配置，強化供應韌性與在地交付能力。

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