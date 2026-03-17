準備出手？日財相：日圓匯率走勢不符合基本面

日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）表示，近期的匯率波動不符合基本面，並重申，當局可能採取行動應對這些波動。

《彭博》報導，片山週二（17日）表示，整體金融市場波動劇烈，匯率走勢與基本面脫節，已經持續了一段時間，並補充，目前這種偏差似乎特別顯著。片山指出，考慮到匯率對人們日常生活的影響，當局已經做好隨時應對的充分準備。片山週一也直言，如果有必要，官員已準備好採取「大膽行動」，這裡所指的是貨幣干預。

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在中東局勢持續緊張之際，日圓兌美元匯率持續在160大關門口徘徊，近日一度觸及年內低點159.75，今（17）日早盤匯率落在159.4上下。

2024年，日圓兌美元匯率多次跌破160，日本當局多次出手干預，以支撐日圓。青空銀行（Aozora Bank）首席市場策略失諸我晃（Akira Moroga）表示，片山週一提及「採取大膽行動」，幾乎是措辭最強硬的表態，隨著美元對日圓匯率逼近160關口，他明確表示，有意阻止日圓進一步走弱，對干預的擔憂抑制了美元的上漲空間。

不過，近期的市場波動主要受到中東局勢驅動，使得日本當局的選擇空間有限，這與1月的情況截然不同，當時日圓疲軟主要是由投機交易推動，當時每日兩國協調一致的匯率干預措施有效抑制了日圓貶值。

三菱日聯銀行（MUFG Bank）東京全球市場研究主管井野鉄兵（Teppei Ino）表示，現在需要注意日圓對美元匯率再次跌破160的可能性，政府官員可能會繼續發出口頭警告，但這些言論不太可能對市場情緒產生實質影響。

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