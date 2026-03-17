焦點股》康舒：HVDC題材火熱 帶量觸漲停

康舒看好HVDC架構可有效降低轉換損耗、提升能源效率並簡化散熱設計，可望成為未來的主流產品。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於輝達（NVIDIA）GTC大會登場，台廠供應鏈雨露均霑，其中，電源供應器廠康舒（6282）在AI伺服器電源題材加持之下，受到買盤強力追捧，今日股價帶量上攻、一度亮燈漲停，截至上午9時36分暫報漲停價50.3元，成交量2.3萬張、漲停委買張數約4800張。

康舒已推出1MW HVDC（高壓直流）電源系統解決方案，整合100kW Power Shelf與備援電池模組（BBU Shelf），並支援±400V與800V HVDC輸出架構。相較傳統50V直流供電系統，管理層看好HVDC架構可有效降低轉換損耗、提升能源效率並簡化散熱設計，可望成為未來的主流產品。

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康舒指出，公司持續為下一世代高功率密度AI資料中心提供更具效率與可靠性的電力解決方案，未來預計將持續深化AI資料中心電力解決方案，結合金寶（2312）與全球製造資源與策略夥伴合作，推動高壓直流電源系統與高功率電源產品的規模化應用，進一步強化在AI資料中心基礎設施市場的競爭優勢。

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