想要成為千萬富翁 專家點名4件必做事

想要成為千萬富翁，那麼現就必須做好將風險與資產分開、控制生活方式蔓延等4件事。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕誰不想退休時成為千萬富翁呢？《gobankingrates》報導，若想在卸下工作重擔後，實現這個夢想，安享晚年，那麼現就必須做好將風險與資產分開、控制生活方式蔓延等4件事。

在受保護的帳戶中累積財富

我們都知道需要投資，但究竟要投資什麼？又該如何投資？如果你想安享晚年，理解這個問題的答案至關重要。

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「並非所有投資資金都具有相同的價值，」布萊克哈里斯律師事務所創辦人布萊克哈里斯表示。 「像401（k）計劃和某些符合《僱員退休收入保障法》（ERISA）規定的退休帳戶，都受到聯邦政府的強力保護，免受債權人的追索。這意味著你的錢不僅僅是在增值，而是在1個受法律保護的框架內增值。如果你想退休時成為百萬富翁，那就優先考慮那些受保護的資金池。」

將風險與資產分開

風險是投資的一部分，但不應該無謂地承擔風險，如果你不依法保護你的資產，你可能會讓你的財富曝露在風險之中。

哈里斯說，如果你擁有出租房產、副業或投資性房地產，不要隨意地以個人名義持有。要使用有限責任公司等合適的法律結構，將個人財富與商業風險分開。千萬富翁不僅投資有方，而且還能有效劃分風險。

趁能賺錢時候 好好發揮你的能力

你應該趁著還在職場的時候，加倍努力賺錢。「早期，你最大的資產就是你的賺錢能力，」特許退休規劃顧問（CRPC）、Falcon Wealth Advisors執行長傑克法爾肯說。要充分利用它，不斷提升它，經由努力提高收入，可以徹底改變你的財務計劃。

控制生活方式蔓延

如何永遠當不了百萬富翁？法爾肯說，就是每次收入增加就升級你的生活方式。

我們經常看到這樣的場景：同儕炫耀他們的成就：支付巨額首付買房、全額資助孩子上大學、每隔幾年就換輛新車等等。你可能會覺得，隨著收入的成長，你也應該擁有和你地位相當的人一樣的東西。於是，隨著薪資的上漲，你的支出也隨之增加，甚至可能過度。

法爾肯說，富裕的中產階級會控制生活方式的成長，並將增加的收入用於投資。

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