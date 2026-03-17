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麻吉大哥豪賭再來！比特幣40倍、以太幣25倍多單齊開 還差8.7億元回本

2026/03/17 09:22

隨著加密市場再次開始上漲，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成再度出手，同時開出比特幣、以太幣高槓桿多單。（資料照）隨著加密市場再次開始上漲，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成再度出手，同時開出比特幣、以太幣高槓桿多單。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣時間週一（16日）晚間，加密貨幣市場出現明顯波動，以太幣（ETH）強勢突破2300美元關卡，而比特幣（BTC）也同步站上7.4萬美元。根據鏈上分析師 Onchain Lens監測，隨著加密市場再次開始上漲，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成再度出手，同時開出比特幣、以太幣高槓桿多單。儘管黃立成目前已有獲利，但距離回本仍差2720萬美元（約新台幣8.7億元）。

綜合媒體報導，受油價回落帶動，股市出現反彈，加密貨幣市場也普遍上揚。反映市場情緒的恐懼與貪婪指數目前回升至45，回到中性區間。比特幣今（17日）晨站上7.5萬美元整數關卡，以太幣則強勢反彈逾7%，來到2379.49美元。

根據鏈上分析師Onchain Lens監測今稍早在社交平台X發文指出，隨著市場再次上漲，黃立成已加碼以太幣25倍槓桿多單，同時也開了比特幣40倍槓桿及HYPE幣10倍槓桿多單。

目前黃立成的浮動盈利已超過140萬美元（約新台幣4486萬元），但他仍然需要2720萬美元 才能回本。黃立成這次是否能成功翻身引發外界關注。

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