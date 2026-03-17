沒有子女該怎麼規劃退休？48歲金融男存到3200萬後全說了

傳統觀念中，多數人以累積財富、留給下一代為理財終極目標，但對於「無子族」（childfree）而言，退休規劃正出現明顯轉變。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在傳統觀念中，多數人以累積財富、留給下一代為理財終極目標，但對於「無子族」（childfree）而言，退休規劃正出現明顯轉變。美國理財顧問齊格蒙特（Jay Zigmont）指出，沒有子女的人不必追求「世代財富」，反而應以「在有生之年有效運用資產」為核心，甚至將「死時剩很少錢」視為理想目標。

美媒《商業內幕》報導，現年48歲的齊格蒙特是財務規劃公司「無子女財富」（Childfree Wealth）與「無子女信託」（Childfree Trust）的創辦人，他受訪表示，自己和妻子結婚將近 17 年，由於健康因素，兩人無法有子女，而他在30多歲時已達成財務目標，擁有100萬美元（約3216萬元新台幣）存款且無負債，但也因為沒有子女，影響了兩人對人生的各種決策，他因此開始思考：「錢已經夠了，接下來的人生目標是什麼？」

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齊格蒙特認為，對無子族來說，過度累積資產反而失去意義，理財應從「為後代儲蓄」轉向「為自己的人生體驗與價值服務」。

齊格蒙特說，他和妻子過世後的財產，會留給他們的侄子，但他希望金額不要太多，而且也不是等到他們成年再給他們一大筆金額，而是選擇在姪子最需要的時候提供支援，像是會為他們的大學基金出資，也願意考慮投資他們的事業或幫助他們買房。此外，他們也將部分資產投入慈善用途，例如捐助協助減免醫療債務的機構。

在退休規劃上，齊格蒙特不追求完全退休，而是採取「FILE」（Financial Independence, Live Early，財務獨立、提早享受生活）模式。他強調，與其一味追求提早退休，不如在財務穩定後，選擇做自己喜歡的工作，並保有時間與地點的彈性。

齊格蒙特坦言，沒有子女，就必須重新想像「典型的成功模式」以及人生可能的樣貌。這需要花上數個月時間，因為你必須得拆解一生受到的既定訊息，找到自己真正想要的生活。

在資產配置上，無子族也展現不同選擇。齊格蒙特表示，他與妻子目前採取租屋模式，並每2至3年搬遷一次，不受學區或育兒需求限制，而他認為對大多數無子族來說，租屋通常是正確的選擇。

齊格蒙特指出，社會長期灌輸「畢業、就業、結婚、生子」的單一路徑，但對無子族而言，必須重新思考成功與人生目標。他鼓勵人們可透過「撰寫自己的訃聞」方式，釐清真正重視的價值，而非單純為了財富而累積財富，像是他自己的訃聞就會寫：「摯愛的丈夫、環遊世界的旅行者、作家與創新者。」這些才是他想專注的方向。

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