石油產業警告川普政府 燃料短缺問題恐惡化

美國石油公司高層近日向川普政府警告，伊朗戰爭引發的能源危機恐進一步惡化。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國石油公司高層近日向川普政府警告，伊朗戰爭引發的能源危機可能會進一步惡化。知情人士透露，埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）、康菲公司（ConocoPhillips）的執行長在一系列白宮會議上警告，荷姆茲海峽這一重要水道的能源運輸中斷，將繼續造成全球能源市場波動。

《華爾街日報》報導，埃克森美孚執行長伍茲（Darren Woods）表示，如果投機者意外推高油價，油價可能會超過目前的高位，市場可能出現精煉油供應短缺。知情人士透露，雪佛龍執行長沃斯（Mike Wirth）、康菲執行長蘭斯（Ryan Lance）也表達了他們對這次供應中斷規模的擔憂。

請繼續往下閱讀...

據報導，川普沒有出席這場白宮會議，美國原油價格從當天的每桶87美元在2天後飆升至每桶99美元。

白宮已經開始實施或正在考慮多項旨在降低油價的措施，包括進一步放鬆對俄羅斯石油的制裁、大規模釋放緊急能源儲備，以及可能豁免一項美國港口間原油流通的法令。一名白宮官員表示，政府官員也告知石油公司執行長，他們希望增加委內瑞拉和美國之間的石油流通量。

美國內政部長柏根（Doug Burgum）表示，政府一直在和能源「日益繼夜地合作」，以穩定全球能源市場。能源部發言人也提到，部長萊特（Chris Wright）和川普政府將繼續採取行動，在大程度地減少能源供應中斷。

這些會議被認為富有成效，與會高層均未將危機歸咎於川普政府，但石油業許多人士擔心，現有的一系列方案難以遏制危機，唯一的解決方案是重新開放荷姆茲海峽，否則長期高油價帶來的壓力可能壓垮全球經濟，並抑制燃料需求。

總部位於德州的石油生產商Elevation Resources執行長普魯特（Steven Pruett）指出，世界不需要每桶120美元的油價，這將造成經濟破壞。

一名政府官員則坦言，政府知道物價還會繼續上漲，但目前能做的並不多。五角大廈已告知政府，有多種方案可以打通海峽，而政府希望在幾週內而非幾個月內實現這一目標。

伊朗對海峽及周邊海域船隻的攻擊事件激增，美國原油基準價格目前徘徊在每桶99美元左右。儘管美國上週宣佈放鬆對俄羅斯的制裁，並參與史上最大規模的緊急石油供應計劃，但這些措施並未有效抑制油價上漲。

一些石油公司高層表示，他們正在為油價長期居高不下做好準備，這可能會在短期內推高他們的利潤，最終可能會損害產業和經濟。

白宮官員表示，過去2週，美國官員與埃克森美孚和康菲石油就重返委內瑞拉投資數十億美元進行了討論。官員透露，川普的幕僚希望利用委內瑞拉的石油來加強西半球的燃料供應鏈。

據報，埃克森美孚已告知川普政府，公司正在評估本月稍後向委內瑞拉派遣技術團隊的可能性。這名官員也提到，目前雪佛龍是唯一一家在委內瑞拉開展業務的美國大型石油公司。該公司本月稍早告訴美國官員，其在委內瑞拉的石油產量已達到創紀錄水位，並計劃進一步提高產量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法