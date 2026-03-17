為何Costco加油那麼便宜？內行人揭密：真正賺的是這個

美式賣場好市多（Costco）加油站的汽油價格，比外面加油站還要便宜。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）販賣的商品五花八門，連汽油都有販售，價格還比其他加油站的的售價還要便宜，因此在中東戰火蔓延造成油價飆漲的現在，Costco賣場附設的加油站就吸引了人人長龍，但也有不少人好奇：「為何Costco的汽油價格，會比外面加油站優惠？」而分析指出，Costco之所以能把油價訂得更便宜，核心策略在於「以低油價吸引會員與客流」，再透過會員費與賣場消費創造主要利潤。

美國媒體《The Street》報導，美國汽車協會（AAA）數據顯示，截至12日，全美普通汽油平均價格為每加侖3.59美元，較一週前的3.25美元大漲約35美分，也高於一個月前的2.94美元。在油價走高的背景下，Costco的低價加油策略對消費者吸引力更為明顯。

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《好市多的快樂》（The Joy of Costco）一書共同作者史瓦茲（David Schwartz）接受 CNBC 訪問時表示，在Costco加油平均每加侖可比附近加油站便宜約20美分，這樣的價差在全美許多地區都能看到。

報導指出，Costco並不把汽油當作主要獲利來源，而是將其視為吸引會員的重要工具。若以每加侖可省0.20美元計算，消費者只需加油約325加侖，就能節省約65美元，等同於Costco金卡會員年費。這也讓許多消費者認為，光是加油折扣就足以抵銷會員費，因此更願意付出年費成為Costco會員。

另一方面，Costco在油價調整策略上也有獨特做法。當油價上漲時，公司會較快反映成本調整；但當油價回落時，價格下降速度通常較慢，藉此在價格波動中回收部分利潤，同時仍保持比競爭對手更低的價格。

Costco前任財務長加蘭蒂（Richard Galanti）曾表示，許多大型超市與折扣零售商經營加油站時也採取類似模式，這使Costco在維持競爭力的同時，仍能提升獲利能力。他指出，近些年Costco加油站與主要競爭對手的平均價格差距，已擴大到每加侖約30美分，部分地區甚至可達45美分，進一步強化其價格優勢。

此外，Costco也持續擴大加油業務布局。公司近年開始嘗試設立「獨立型加油站」，目前已在加州設立一座據點，並計畫在夏威夷再新增一座。

市場研究機構 GlobalData 董事總經理桑德斯（Neil Saunders）表示，由於Costco汽油價格較低而深受會員歡迎，若試點成功，未來可能在更多地區複製這種模式。

根據Costco財報，截至2025年底，Costco在全球共經營747座加油站，汽油業務約占公司總淨銷售額的10%，顯示加油服務已成為Costco帶動會員與門市流量的重要策略之一。

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