日媒推5個「超值海外旅點」! 台灣被點名排除 原因令你意想不到

日本黃金周即將到來，日媒推5個「超值海外旅點」，讓旅客以最合理的預算，換取最高等級的度假享受。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本黃金周旅遊即將到來，在日幣貶值與全球物價上漲的壓力下，日媒推薦5個可以避開人潮、預算省一半的「五大高CP值隱藏版目的地」，包括越南峴港和會安、順化、韓國江原道與束草，以及菲律賓薄荷島和波蘭華沙與克拉科夫，以最合理的預算，換取最高等級的度假享受。

日媒體指出，所推薦的海外旅遊景點是日本人不太常去的目的地，因此可帶來更獨特的體驗。而文中特別提到，此次刻意排除了夏威夷和台灣等熱門旅遊目的地，主要原因是會擠滿了日本遊客，將會削弱異國情調。

請繼續往下閱讀...

據報導，海外旅遊預算10萬日圓（約新台幣2萬元）以上，推薦韓國江原道與束草。大多數日本遊客去韓國都擠在首爾，但想要獨特的非日常體驗，推薦前往「冬之戀歌」拍攝地江原道。特別是港口城市束草，除了能探訪極具特色的阿爸村，5月更是東海岸松葉蟹的產季，人均消費約3000日圓（約新台幣600元），就能品嚐到奢華的海鮮大餐。從首爾搭乘高速巴士僅需2.5小時，是高CP值的首選。

海外旅遊預算在15萬日圓（約新台幣3萬元）以上，首推越南峴港和會安。這是目前CP值極高的熱門組合。峴港擁有美麗的海灘，而鄰近的會安古鎮則充滿懷舊風情。目前許多套裝行程即便入住4至5星級飯店，價格也相當平實。

如果旅客對歷史有興趣，還可以額外加購行程前往「越南京都」順化，搭乘觀光列車欣賞海岸絕景，並品嚐道地的順化牛肉粉。

在旅遊規劃上，越南的順化、峴港和會安這3個地方通常被合稱為「中越黃金三角」。順化走的是古都、皇城與文化底蘊路線，峴港則是擁有絕美沙灘和現代化度假村，至於會安是滿載黃色古宅與繽紛燈籠的浪漫古鎮。

海外旅遊預算在20萬日圓（約新台幣4萬元）以上，推薦菲律賓的薄荷島。從宿霧搭乘快艇約2小時即可到達。5月正值薄荷島的旱季，是浮潛與潛水的最佳時機，這裡有世界知名的奇景「巧克力山」，1000多個石灰岩小丘在4到6月間會變成褐色的巧克力色，還能近距離觀察世界最小的眼鏡猴，雖然機票可能稍貴，但當地的交通與消費相當平易近人。

海外旅遊預算在30萬日圓（約新台幣6萬元）以上波蘭華沙與克拉科夫。想去歐洲又怕被歐元物價嚇跑，那波蘭就是完美的替代方案。

日媒指出，波蘭5月氣候涼爽宜人，百花齊放，古都克拉科夫擁有歐洲最美的中世紀廣場，歷史迷還能安排前往奧斯威辛集中營。由於波蘭不使用歐元，物價相對西歐國家低廉許多，三星級到四星級飯店每晚的價格約為1.5萬至2萬日圓（約新台幣3000-4000元），如果將當地交通和餐飲費用也計算在內，每人預算約為30萬-40萬日圓（約新台幣6萬-8萬元），讓旅客用小資預算圓一個歐洲旅行夢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法