別被「買一送一」話術騙了！專家揭5個「看似省錢實則燒錢」伎倆。（資料照，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕流行的理財技巧、竅門和竅門並非總是基於合理的財務建議。事實上，一些最常見的個人理財迷思可能會悄悄地破壞你的預算，如「買一送一」、大降價、大量購買等5個「流行省錢」行銷伎倆，不僅未省到錢，反而可能增加你的壓力，甚至讓你損失更多錢。

《gobankingrates》報導，理財達人表示，如果你想用正確的方式省錢，了解哪些事情不該做與養成良好的習慣同樣重要，以下5個省錢妙招，可能讓你花更多錢，而專家也提醒消費者，要進行這類銷費時，可以先試算或反問自己，是否真的需要或值得。

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1.特別促銷活動

優惠券、特價商品和「買一送一」其他促銷活動等省錢妙招固然能讓你找到外出用餐或進行大額消費的理由，但這其中也存在著「省錢反而花更多錢」的困境。這些看似微小的選擇可能會悄無聲息地超出預算，讓你最終花費超出預期。

這意味著密切注意你的購物記錄並追蹤所有消費習慣至關重要。問問自己，這些數字是否合理，折扣是否真的很划算，也要考慮這件商品或體驗是否是你真正想要或需要的，還是你只是因為價格優惠或有新活動才購買的？

2.為折扣花更長車程

為了更低的價格而跑遍全城聽起來似乎是個好主意，但這忽略了油費和路程時間成本，這些費用加起來很快就會變成一筆不小的開支。作為替代方案，您可以考慮請附近的商店對同一商品進行價格匹配。

3.無計畫地大量採購

大量購買大件商品雖然單價較低，聽起來很誘人，但你的家庭真的能全部用完嗎？例如，新鮮蔬果很容易變質。也要考慮那些在你用完之前就會過期或最終被浪費掉的物品。

4. 不划算的付費會員卡

計算一下付費會員卡是否值得支付年費或預付費用。您能否立即或在不久的將來收回所獲得的折扣或優惠？快速計算初始消費和預期使用情況，可以幫助您判斷節省的費用是否值得。

5. 為不使用的訂閱服務自動付費

無論是行動應用程式、串流媒體、節目或其他服務，初始訂閱優惠可能很吸引人，但如果你不用了，你會記得取消訂閱嗎？你需要每月定期訂閱，還是免費試用就足夠了？

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