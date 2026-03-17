退休後才發現只靠年金根本不夠！67歲前主管揭真實老後生活

隨著高齡化社會加速，不少人原以為退休後可依靠年金與退休金安穩生活，但現實卻愈來愈嚴峻。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會加速，不少人原以為退休後可依靠年金與退休金安穩生活，但現實卻愈來愈嚴峻。日本近期一則案例顯示，即使是長年擔任管理職、退休前年收入達850萬日圓（約173.2萬元新台幣）的上班族，退休後仍可能面臨「只靠年金難以維生」的困境，也突顯出退休理財規畫的重要性。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，67歲住在東京都的老翁山崎浩一（化名）在住宅設備公司工作逾40年，最後升任營業部部長，退休前年收入約850萬日圓。原本他認為，只要有年金與退休金，退休後就能過著平穩生活。

請繼續往下閱讀...

然而實際情況卻與預期落差甚大。山崎先生的2名子女皆就讀私立大學，其中一人赴東京求學，長期需要生活費支援；此外，他直到60歲仍在償還房貸，還需負擔母親的照護費用。儘管退休時領到一筆退休金，但在清償房貸後大幅縮水，真正可作為退休資金的存款僅約1000萬日圓（約203.8萬元新台幣）。

即使山崎先生在60歲後選擇延長雇用繼續工作，但薪資明顯下降，使存款難以增加。到了65歲正式退休時，他的存款僅增加到約1200萬日圓（約244.5萬元新台幣）。夫妻兩人每月年金合計約24萬日圓（約4.89萬元新台幣），讓他開始意識到，僅靠年金與現有存款恐怕難以長期支撐退休生活。

在現實壓力下，山崎先生曾嘗試重新就業。他運用政府資源找到多個職缺，但重返職場並不順利。他曾任職於一家企業，但必須在20多歲的年輕主管手下工作，難以適應職場角色轉變的山崎先生，最終在3個月後就辭職。

之後雖然仍有如公寓管理員、超市補貨員、保全或便利商店店員等工作機會，但由於與過去的管理職身分落差過大，使他遲遲無法踏出求職的一步。退休2年間，生活開銷與突發支出持續消耗存款，帳戶餘額已跌破1000萬日圓，若支出速度不變，山崎先生可能在70歲出頭就面臨資金見底的風險。

專家指出，許多人在規畫退休生活時，往往只關注「年金金額」與「存款數字」，但實際上退休後的支出結構、醫療與長照費用、以及是否能持續工作，都是影響財務穩定的重要因素。

日本總務省《勞動力調查》顯示，2024年日本65至69歲族群的就業率已達53.6%，其中男性62.8%、女性44.7%；即使是70至74歲族群，就業率仍達35.1%。顯示在年金難以完全支撐生活的情況下，延後退休或持續工作已逐漸成為常態。

理財專家指出，在高齡化與壽命延長的趨勢下，僅依靠退休年金恐難支撐20至30年的退休生活。及早進行退休理財規畫、累積投資資產，以及思考退休後的收入來源，已成為現代家庭不可忽視的重要課題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法