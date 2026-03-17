三星工會警告：罷工計劃將打亂晶片供應

三星工會領袖警告，罷工將打亂晶片生產。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子（Samsung Electronics）最大的工會成員正在投票決定是否在5月進行罷工，工會領袖警告，罷工將打亂三星晶片生產。全球最大的記憶體晶片製造商的罷工可能會加劇全球半導體供應瓶頸，這源於AI資料中心營運的強勁需求，而這需求已經抑制了從汽車、電腦到智慧手機等產業的供應。

《路透》報導，三星電子勞動工會（Samsung Electronics Labor Union）主席崔勝浩（Choi Seung-ho）上週表示，預計會出現生產中斷。如果勞工們未能達成協議，他們計劃從5月21日起罷工18天，這可能會影響三星位於首爾南方的平澤市半導體廠約一半的產量。

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這名工會領袖指出，三星員工對於自己與主要競爭對手之間的薪資差距感到不滿，導致在晶片製造商SK海力士於9月接受自家工會提出的薪資改革要求後的幾週內，三星工會成員人數激增。SK海力士批准一項計劃，取消獎金上限，並將10％的營業利潤用於獎金。

崔勝浩直言，現在晶片產業蓬勃發展，但這些收益並沒有惠及員工，這就是大家抗爭的原因。崔勝浩也透露，在過去3個月裡，超過100名工會成員離開了三星，轉投SK海力士等公司。

三星工會要求基本薪資提高7％，取消績效薪資佔年基本薪資50％的上限，並導入基於營業利潤的獎金，以取代工會所稱「過時且不透明」的標準。

三星發言人表示，公司將繼續「以真誠的態度」與員工進行對話。

三星在南韓一共有12.5萬名員工，其中約9萬名工會成員有資格參加投票，投票將持續到週三（18日）。三星電子勞動工會是三星旗下第一個擁有多數成員的工會，約有6.6萬名成員，其中5.1萬人來自晶片部門。

三星電子的員工在2024年首次進行罷工，在此之前，三星會長李在鎔在2020年承諾要改變公司「不實行工會」的原則。

三星公佈2025年Q4創紀錄的利潤，分析師預估今年全年營業利潤將翻4倍以上，超過200兆韓元（約新台幣4.71兆元）。三星月初發給員工的一份內部備忘錄表示，為了達成2026年的薪資協議，公司提出了史無前例的薪資方案，例如加薪6.2％和特別獎金。

三星電子勞動工會表示，三星晶片部門一名基本薪資為7600萬韓元（約新台幣179萬元）的員工，2025年將獲得3800萬韓元（約新台幣89.5萬元）的績效獎金，然而，這一數字還不到SK海力士同等薪資員工所獲得獎金的3分之1，如果現行的獎金制度繼續實施，今年的差距只會進一步擴大。

崔勝浩直言，如果三星是第一，就應該享有第一的待遇，並補充說，電動車大廠特斯拉（Tesla）也在用優渥的待遇挖角晶片設計師，提高獎金將使員工更加努力工作，並提升三星的競爭力。

一名三星高層透露，取消獎金上限將使三星難以在資本密集、週期性的產業中進行未來的投資。隨後也提到，即使只有一次的罷工導致產線停工，將損害客戶信任，並可能需要數年的時間才能恢復。

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