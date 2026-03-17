輝達太空AI晶片正式亮相！黃仁勳這麼說

輝達發布 Vera Rubin Space-1 晶片系統，用於軌道人工智慧資料中心。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）週一在其GTC 2026大會上宣布推出用於軌道資料中心的運算平台的晶片，這是備受期待的太空人工智慧的下一步發展，執行長黃仁勳表示，「太空運算，這最後的疆界，已經到來」，隨著我們部署衛星星座並探索更深遠的太空，智慧必須存在於數據產生的任何地方。

CNBC報導，輝達在新聞稿中表示，其Vera Rubin Space-1模組（包含 IGX Thor 和 Jetson Orin）將用於多家公司主導的太空任務。這些晶片是專門「為尺寸、重量和功耗受限的環境而設計的」。

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合作夥伴包括Axiom Space、Starcloud和Planet。

黃仁勳表示，輝達正在與合作夥伴共同研發用於軌道資料中心的新型電腦，但仍有一些工程難題需要克服。

黃在GTC主題演講中說：“在太空中，沒有對流，只有輻射，所以我們必須想辦法在太空中冷卻這些系統，但我們有很多優秀的工程師正在研究這個問題。”

為滿足人工智慧需求而進行的資料中心建設被認為是電力成本飆升的原因之一。將軌道資料中心送入太空被視為解決方案，但高昂的成本和火箭發射的低可用性仍然是一大障礙。

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