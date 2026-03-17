黃仁勳：到2027年 輝達AI晶片商機上看1兆美元

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，到2027年，公司的AI晶片商機可能至少達到1兆美元（約新台幣32.06兆元）。輝達概述了一項策略，旨在更積極地參與快速成長的即時運行AI系統的市場競爭。

《路透》報導，黃仁勳在加州聖荷西舉行的年度GTC大會發佈了一款新的中央處理器（CPU）和一個基於晶片新創Groq技術的AI系統。去年12月，輝達以170億美元（約新台幣5450.2億元）的價格從Groq獲得技術授權。

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這些措施是黃仁勳鞏固公司在所謂推理計算領域地位計劃的一部份，在這一領域，輝達的圖型處理器（GPU）面臨著來自CPU和Google等公司訂製處理器的日益激烈的競爭。近年來，輝達晶片一直主導著AI模型訓練領域，而AI模型訓練一直是研究的重點。

黃仁勳指出，推論晶片的轉折點已經到來，需求還在繼續成長。

輝達先前在2月的財報會上預測，到2026年，Blackwell和Rubin AI晶片的收入機會將達到5000億美元（約新台幣16.03兆元），而這次的預測值則高達1兆美元（約新台幣32.06兆元）。

市場研究公司Emarketer分析師伯恩（Jacob Bourne）表示，黃仁勳提出到2027年價值1兆美元（約新台幣32.06兆元）的商機，凸顯了儘管投資人有所擔憂，但市場對於輝達AI基礎設施仍有長遠的需求。這表明，隨著整個AI產業從早期實驗階段擴展到大規模部署階段，輝達在AI晶片的市場保持領先地位。

近年來，OpenAI、Anthropic和Meta等公司在用於訓練AI模型的晶片上花費了數千億美元，現在他們正轉向服務數億使用這些AI系統的用戶，這也推升了對CPU的需求。CPU市場由英特爾（Intel）主導，愈來愈被視為部署AI模型時，作為輝達GPU的可行替代方案。

黃仁勳在發佈新款Vera CPU時表示，輝達獨立銷售的CPU總額非常可觀，這肯定會成為公司一項價值數十億美元的業務。

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