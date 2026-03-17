美股收盤》受輝達激勵全面反彈收紅！ 台積電ADR微漲0.57％

美股16日全面收紅。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）16日在加州聖荷西舉行年度GTC大會，加上油價回落，美股16日全面反彈，投資人除了逢低買進，也密切注意伊朗戰爭對於全球經濟的影響。

綜合媒體報導，輝達執行長黃仁勳在GTC大會中提到先進AI晶片至2027年的潛在商機將達到至少1兆美元，後續黃仁勳也有可能在GTC大會中透露下一代AI晶片「Feynman」的相關細節，輝達16日收盤上漲1.65％。特斯拉執行長馬斯克日前宣布將公布全球最大晶片製造工廠「Terafab」的建設計畫，特斯拉16日上漲1.11%。

請繼續往下閱讀...

其他焦點個股方面，外傳Meta計劃裁掉20%以上的員工，藉此抵消AI層面大量支出，並寄望於該技術帶來的生產力提升，但Meta回應相關消息純屬臆測，Meta16日大漲2.33％，美光大漲3.68％；台積電ADR微漲0.57%，收在每股340.23美元。

道瓊工業指數上漲387.94 點，或0.83%，報46,946.41點。

那斯達克指數上漲268.82點，或1.22%，報22,374.18點。

S&P 500指數上漲67.19點，或1.01%，報6,699.38點。

費城半導體指數上漲149.61點，或1.96%，報7,796.24點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法