黃仁勳：輝達2027先進AI晶片商機達1兆美元

〔中央社〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天在加州聖荷西（San Jose）舉行的年度GTC大會上表示，其先進人工智慧（AI）晶片至2027年的潛在商機將達至少1兆美元。

路透社報導，在競爭日益激烈、投資者對其將利潤再投入AI生態系統策略成效存疑的情況下，這番言論凸顯黃仁勳對輝達能夠繼續保持AI晶片市場龍頭地位充滿信心。

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黃仁勳並未對此提供更多細節，但這項預期較先前預估至2026年約5000億美元的規模大幅上調。

消息一出，輝達股價一度跳升，但隨後回落，最後成交價仍比前一交易日高約1.4%。輝達市值超過4.3兆美元，目前是全球市值最高的上市公司。

在為期4天的GTC大會上，黃仁勳也可能透露下一代AI晶片Feynman的相關細節；該晶片以已故美國物理學家費曼（Richard Feynman）命名。

此外，黃仁勳還可能談到資料中心、數位助理（AI代理，AI Agent）以及諸如機器人等物理AI相關應用。

他預計也將闡述輝達將如何應對快速變化的AI市場。（編譯：劉文瑜）1150317

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