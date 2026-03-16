聽聞伊朗新領導人1情報 川普當場爆笑原因曝光了

伊朗新最高領袖穆吉塔巴（中）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《紐約郵報披露，美國情報顯示，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）可能是同性戀，川普在上週獲得簡報時，露出非常驚訝的表情，還當場大爆笑。

報導指出，美國情報顯示伊朗新任最高領導人穆吉塔巴，很可能是一名同性戀，並與他的老師長年維持性關係。因為此原因讓老爸哈米尼（Ali Khamenei）不放心讓穆吉塔巴接班。

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消息人士說，川普在上週獲得簡報時，露出驚訝的表情，當場大笑出來。現場其他與會者也覺得此事很滑稽可笑，並和川普總統一樣做出反應。一位熟悉簡報情況的人士說，一位高級情報官員已經為此事笑了好幾天。

《紐約郵報》指出，這一說法獲得2名情報界官員與1名接近白宮人士證實。3人都指出，關於穆吉塔巴是同性戀的情報，雖令人難以置信，美國情報機構卻認為消息可靠，這不是為了抹黑這名才上任的伊朗最高領導人而製造的假消息。

2名消息來源稱，情報顯示穆吉塔巴在擔任其年邁父親的「守門人」期間，便獲得了「長袍背後的權力」之稱號，他與童年導師維持著長期的性關係。

其中1位消息人士說，穆吉塔巴在2月28日的空襲中受傷，據悉他在接受治療期間，可能因為藥物影響，曾對照料他的男性做出性暗示。

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