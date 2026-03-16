台積電將除息6元 為台股注入1556億元資金

台積電將於17日進行季度除息，首度每股配發6元現金股利，預計4月9日發放。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電（2330）將於17日進行季度除息，首度每股配發6元現金股利，預計4月9日發放，共將發放近1556億元，創單季新高，可望為台股注入資金活水。值此美伊戰爭持續對立、外資本月累計賣超逾17萬張，但又有大客戶輝達GTC大會登場，台積電這次除息是否能重演「秒填息」秀，將引起市場關注。

台積電16日收1845元、下跌20元，連三跌，外資也連三賣，累計賣超近4.8萬張，本月賣超則逾17萬張，持續調節台積電持股。

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台積電這次除息來自2025年第3季盈餘配發，受惠AI需求先進製程強勁，當季稅後淨利達4523億元，每股純益17.44元，創獲利新高，並首度由每股配發5元現金股利跳增到6元。

台積電自2019年改採季配息以來，已除息26次，其中，有20次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。

台積電創辦人張忠謀於2018年6月退休，當時持有12.5萬張台積電股票，若他完全未賣的話，估計可領取股利達7.5億元，預計於2026年4月9日進入口袋；行政院國家發展基金管理會持有台積電165.37萬張，估計領得約逾99億元；台積電前董事長劉德音在2024年6月退休前持有1.29萬張，若未處分持股，約可領7740萬元；現任董事長暨總裁魏哲家持股7217張，預估約可領現金股利約4330萬元。

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