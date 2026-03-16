8檔台股科技、市值型ETF 受益人數飆歷史新高

截至3/13止，64檔台股原型ETF中，共有8檔ETF受益人數飆至歷史新高，主要類型集中在半導體、科技、及部分市值型ETF。（資料照，記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據集保統計，截至3/13止，64檔台股原型ETF中，共有8檔ETF受益人數飆至歷史新高，主要類型集中在半導體、科技、及部分市值型ETF，顯示現階段投資人仍看好台股科技股後市；投信機構強調，儘管美伊戰火衝擊，國際油價攀高，本週台股ETF遇輝達GTC大會開鑼利多激勵，投資人持續湧入台股原型ETF淘金。

法人統計，上周五美股美光股價上漲5.13%，是費半指數表現最強者，吸引市場資金追捧，其中，台股原型ETF中，涵蓋記憶體族群的半導體、科技、市值型等；由於持續吸引資金追價搶進，加上本周輝達GTC大會即將登場，低接資金將繼續加持利基型台股ETF，建議投資人逢股價回檔震盪可分批佈局。

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由於上周中東戰情不明朗，投資人情勢進入極度恐慌，但台股原型ETF受益人數，仍較前一週增加，截至3/13止，64檔台股原型ETF總受益人數達1603.3萬人，較前一週增加27.3萬人，增加人數最多的是以市值型的元大台灣50（0050）。

若從人數創新高來看，則有8檔ETF逆勢突圍，主要集中在半導體、科技及市值型三類，其中，富邦科技（0052）、元大電子（0053）、與新光臺灣半導體30（00904）與3檔，今年以來受益人數成長幅度更突破3成以上，馬年市場資金持續看好科技型相關ETF，半導體產業型ETF也獲不少投資人青睞。

對此，新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人詹佳峯表示，中東戰況紛擾下，台股2月上市櫃企業營收表現，仍以AI相關硬體股、半導體表現脫穎而出，其中，AI需求快速擴張，台灣晶圓代工產業將再迎高成長

DIGITIMES預估，2026年台灣晶圓代工業年營收可望突破1700億美元，預估年增幅逼近30%，將再創歷史新高；記憶體方面，目前全球儲存全線產能供不應求，各家記憶體龍頭廠未來增產有限，整體記憶體短缺情況依舊，將持續至2027年；半導體設備方面，受惠先進製程需求強勁、帶旺半導體設備擴廠與升級需求增加，在長期AI需求動能看漲下，半導體設備股仍具落後補漲空間。

台新投信表示，美伊衝突引發短線波動，台股市場亦出現資金恐慌性拋售，但短期地緣政治因素，不會影響股市長期趨勢，從目前企業財報與產業趨勢來看，AI需求持續強勁，科技巨頭資本支出持續升高，正帶動AI半導體供應鏈出現新一輪的獲利上修循環。

因此，建議「投資人可趁短線股價、震盪回檔階段，逢低布局半導體相關或AI科技型ETF」，掌握AI引爆的人類第四波工業革命財。

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