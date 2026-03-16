油價不會暴衝了？貝森特：美國允許伊朗油輪通過荷姆茲海峽

美國財政部長貝森特表示，美國允許伊朗油輪通過荷姆茲海峽，以確保全球能源供應穩定。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特 （Scott Bessent） 週一（16日）接受CNBC訪問時表示，美國目前允許伊朗油輪通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），以確保全球能源供應穩定。

報導指出，由於伊朗襲擊波斯灣的商船，經由荷姆茲海峽的油輪交通量驟減。但儘管美國海軍在該地區部署了大量兵力，伊朗仍繼續透過這條狹窄的海道出口數百萬桶石油。伊朗每天出口約150萬桶石油。

請繼續往下閱讀...

貝森特稱，伊朗船隻早已離開波斯灣，我們放任這種情況發生，這是為了向世界其他地區供應物資。

貝森特強調，川普政府認為在美軍及其盟軍開始護航商船之前，途經荷姆茲海峽的油輪數量將會增加。他還說，向印度供應物資的油輪已經通過了荷姆茲海峽。美國也認為，一些中國船隻也正在駛出波斯灣。

貝森特表示，我們認為伊朗正在逐步放寬限制，目前美方對此情況可以接受。我們希望世界石油供應充足。同時，美國總統川普也正向依賴荷姆茲海峽石油運輸的國家施壓，希望各國協助保護油輪免受伊朗攻擊。

貝森特提及，如果戰爭結束，油價應會跌至每桶 80 美元以下，甚至「遠低於」這一水準。不過他坦言，目前無法判斷戰事何時結束，強調最終世界將更加安全，能源供應也會更加充足。

油價自戰爭爆發以來已上漲約 40%，週一布蘭特原油 價格約在每桶 102 美元附近，美國西德州原油 （WTI） 約 95 美元左右。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法