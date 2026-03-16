IEA開始釋出戰略儲油 布蘭特油價從106美元高點回落

國際能源總署（IEA）指出，亞洲和大洋洲的戰略儲油將立即釋出，美洲與歐洲則最快3月底開始釋出。16日布蘭特油價一度漲破106美元，隨後回跌至102美元左右。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《彭博》、《路透》報導，國際能源總署（IEA）11日宣布，會員國將釋出逾4億桶的戰略石油儲備，以抑制因伊朗戰爭而飆漲的油價。該機構15日公布計畫細節，指出亞洲和大洋洲的儲油將立即釋出，美洲與歐洲則最快3月底開始釋出。16日布蘭特油價一度漲破106美元，隨後回跌至102美元左右。

IEA指出，這4億多桶石油中，2.717億桶來自會員國政府儲備，1.166億桶來自產業儲備，2360萬桶來自其他來源；其中，72%將以原油形式釋出，其餘28%將以成品油釋出。

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日本政府宣布，從16日開始起釋出儲油，為期15天，預計釋出8000萬桶原油，相當於日本45天用量，為1978年成立國家石油儲備制度以來，最大規模釋出。

而這也是IEA自1974年石油危機後成立以來，第6度釋出儲油，也是俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來首度釋出儲油。

IEA執行長比羅爾表示：「從3月16日以後，這將給全球市場帶來前所未見的額外石油。然而，荷姆茲海峽重新開放才是石油穩定流動的關鍵。」

自2月28日伊朗戰爭開打以來，由於伊朗對美國和以色列展開報復行動，不僅封鎖荷姆茲海峽，還對波斯灣產油國發動空襲，使這些產油國被迫減產至少1000萬桶（包括200萬桶成品油），將近該地區戰前產量的一半，導致國際油價由每桶70美元飆漲至100美元之上。

16日布蘭特原油期貨價格一度大漲3.3%至每桶106.5美元，西德州原油期貨價格一度大漲3%至每桶99.71美元，隨後分別回跌至102美元和94美元附近。過去2週油價已上漲逾40%。

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